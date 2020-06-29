Fransız diyeti nedir, nasıl yapılır?

Yemekleri küçük porsiyonlar halinde ve taze tüketmeyi severler, dondurulmuş besinlerden kaçınırlar. Ayak üstü atıştırmalıklar yerine düzenli beslenme saatlerinde oturdukları yemek masasında sakin ve yavaş bir şekilde yemek yerler. Fransız diyeti adından da anlaşılabileceği gibi Fransızların yemek kültüründen esinlenerek oluşturulmuş protein ağırlıklı bir diyet programıdır. Aç kalmadan kilo vermeyi mümkün kılan bu diyet programında besin çeşitliliği de fazladır. Bu diyet programı on günde sekiz kilo vermeyi vaat ediyor. Tabii ki bu rakamın bünyeden bünyeye değişebileceğini unutmamak gerek.
On gün boyunca protein ağırlıklı besinlerle beslenmek üzerine kurulu olan Fransız diyeti, glikoz ve karbonhidratların yağ depolarından sentezlenmesi ile hızlıca kilo kaybetmeyi vaat ediyor. Düşük karbonhidrat alımı ile vücut metabolizması pek kullanmadığı enerji potansiyelini kullanmaya başlar. Diyet süreci boyunca düzenli olarak sebze tüketilerek yağ depoları boşaltılır. Öte yandan yemekleri yavaş tüketmeniz ve düzenli olarak açık hava yürüyüşleri yapmanız önerilir. Ayrıca bol su içmeniz hem kilo verme sürecinizi hızlandırır hem de diyet boyunca alacağınız proteinin de vücudunuzdan atılmasını sağlar. Bağırsak tembelliği yaşayanlar ve kolesterol hastaları için çok faydalı bir diyettir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Gebelik, emzirme ve ergenlik dönemlerinde uygulanması uygun değildir.
- Endokrin ve kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan kişilere önerilmez.
- Böbrek yetmezliği başta olmak üzere, böbreklerinde sorun olan kişiler uygulamamalıdır.
- Yılda iki kezden fazla uygulanmamalıdır. İki kez uygulanacaksa altı ayda bir uygulanmalıdır.
- Vücuttaki fazla proteini atabilmek için su tüketimi ihmal edilmemelidir.
Yiyebilecekleriniz
Fransız diyetinde az yağlı biftek ve kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta ve jambon tüketilir. Süt ürünlerinden yağsız olması koşuluyla yoğurt, süt ve peynir tüketimine izin verilir. Diyet süresinde yemeklerinizi yağ yerine su ve buharla pişirmeniz önerilir. Besinlerin yanında soğan, sarımsak, limon ve yeşillik gibi taze ve çiğ besinler ve bir dilim kepekli ekmek tüketebilirsiniz. Bu diyette izin verilen tek karbonhidrat kaynağı kepekli ekmektir. Beslenme programınızda bol bol taze sebze ve meyve yer almalı. Kahve ve çay tüketimi de şekersiz olması koşuluyla serbesttir. Ayrıca diyet boyunca her gün en az iki litre su içmelisiniz.
Yememeniz Gerekenler
Fransız diyetinde tüketilen besinler kadar bu besinlerin ne kadar tüketildiği de önemlidir. Kesinlik diyet programınızdaki besinleri önerilen miktarın üzerinde tüketmemelisiniz. Dondurulmuş ve konserve besinlerden, işlenmiş hazır gıdalardan uzak durmalısınız. Şeker, hamur işi , tuz ve hazır meyve suları özellikle yasak. Et tüketimi için balık ve dana eti önerilirken kuzu eti ise beslenme düzeninde yer almamalıdır. Sebzelerde ise patates, mısır, mercimek gibi nişastalı sebzelerden uzak durulması gerektiği söylendiği gibi enginar ve avokadonun da diyete uygun olmadığı belirtilir. Muz, kiraz ve üzüm diyet boyunca tüketilmez. En önemlisi diyetinizin boşa gitmesini istemiyorsanız özellikle şeker ve yağ tüketimine son vermelisiniz.
Fransız Diyetinin Faydaları
- Kahvaltı ağırlı besinleri tüketmek üzerine kurulu bir diyet programı olması sebebiyle sağlık ve hafif bir diyettir.
- Fransız diyeti ile açlık hissi olmadan, sağlıklı ve besleyici besinler tüketerek zayıflamak mümkündür.
- Diyet programının önerdiği yararlı ve doğal besinler, taze sebzeler vücuttaki toksinlerden arınmayı sağlar.
- Fransız beslenme şekli sindirim sistemi ve metabolizmayı hızlandırır.
- Kandaki LDL seviyesini düzenler.
Fransız Diyetinin Zararları
- Fransız diyeti hızlı bir biçimde kilo verdirerek şok etkisi yaratır. Diyet süresince yorgunluk ve halsizlik görülmesi normaldir. Ancak zayıf bir bünyeye sahipseniz dikkatli olmalısınız.
- Diyet döneminde olabildiğince çok su tüketilmelidir. Vücuda yoğun oranda dahil edilen protein böbreklerde sorunlara yol açabilir.
Örnek Fransız Diyeti Listesi
1. Gün
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Sabah: 2-3 dilim salam, 1 adet haşlanmış yumurta, portakal, limon veya greyfurt suyu
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Öğle: Yarım greyfurt ya da portakal, 4 adet ızgara et, yeşil çay, yeşillik bakımından zengin karışık salata (Salatada bol zeytinyağı ve limon kullanılması önerilir.)
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Akşam: Haşlanmış sebze, taze sıkılmış 1 bardak meyve suyu, 1 porsiyon bonfile et (Et tüketiminde hazır ve yağlı soslu et tüketiminden kaçınılmalıdır. Ev yapımı domates sosu kullanılabilir.)
2. Gün
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Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 1-2 adet kivi, 1 fincan şekersiz kahve.
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Öğle: 1 kutu meyveli yoğurt, 3-5 adet bisküvi,1 fincan yeşil çay veya şekersiz kahve
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Akşam: Az yağla pişirilmiş brokoli, 2 adet haşlanmış sosis, 1 top vanilyalı dondurma
3. Gün
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Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 1-2 adet kivi, 1 fincan kahve
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Öğle: 1 kase yoğurt ve 1 adet salatalık
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Akşam: 1 porsiyon ızgara balık, 1 patates ve 1 soğan, taze sıkılmış meyve suyu
4. Gün
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Sabah: Bir adet muz ve bir adet haşlanmış yumurta, yeşil çay veya kahve
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Öğle: 1 kutu meyveli yoğurt, 1 fincan kahve
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Akşam: 150 gram balık ve haşlanmış sebze, 1 bardak meyve suyu, 1 porsiyon karpuz
5. Gün
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Sabah: Fırınlanmış peynir ile 1 dilim ekmek, 1 fincan kahve veya çay
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Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta, tost, 1 su bardağı portakal veya greyfurt suyu
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Akşam: 150 gram balık ve haşlanmış sebze, karışık meyve suyu, 1 porsiyon karpuz
6. Gün
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Sabah: Fırınlanmış peynir ile 1 dilim ekmek, 1 fincan kahve veya çay
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Öğle: 1 kase yoğurt ve 1 adet salatalık.
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Akşam: 1 porsiyon ızgara balık, 1'er adet soğan ve patates garnitür şeklinde, şalgam suyu
7. Gün
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Sabah: 2-3 dilim salam, 1 adet haşlanmış yumurta, portakal, limon veya greyfurt suyu
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Öğle: Yarım greyfurt ya da portakal, 4 adet ızgara et, yeşil çay, yeşillik bakımından zengin karışık salata
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Akşam: Haşlanmış sebze, taze sıkılmış 1 bardak meyve suyu, 1 porsiyon bonfile et
8. Gün
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Sabah: Bir fincan kahve ve peksimet
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Öğle : 1 adet haşlanmış yumurta, kaşar peyniri ve 1 adet havuç
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Akşam: Ayran ve meyve salatası
9. Gün
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Sabah: 1 fincan kahve, 1 dilim yağsız peynir, 1 adet bisküvi, 1 adet elma
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Öğle: 1 bardak greyfurt suyu, 1 adet haşlanmış yumurta ve tost
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Akşam : Haşlanmış patates ve 150 gram balık, 1 porsiyon karpuz
10. Gün
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Sabah: Üzerine limon sıkılmış rendelenmiş havuç, bir dilim kepek ekmeği ve haşlanmış yumurta
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Öğle: Haşlanmış balık, 1 adet domates, kahve
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Akşam: Haşlanmış et, meyveli soda
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