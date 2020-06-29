Fransız diyeti nedir, nasıl yapılır?

Yemekleri küçük porsiyonlar halinde ve taze tüketmeyi severler, dondurulmuş besinlerden kaçınırlar. Ayak üstü atıştırmalıklar yerine düzenli beslenme saatlerinde oturdukları yemek masasında sakin ve yavaş bir şekilde yemek yerler. Fransız diyeti adından da anlaşılabileceği gibi Fransızların yemek kültüründen esinlenerek oluşturulmuş protein ağırlıklı bir diyet programıdır. Aç kalmadan kilo vermeyi mümkün kılan bu diyet programında besin çeşitliliği de fazladır. Bu diyet programı on günde sekiz kilo vermeyi vaat ediyor. Tabii ki bu rakamın bünyeden bünyeye değişebileceğini unutmamak gerek.

On gün boyunca protein ağırlıklı besinlerle beslenmek üzerine kurulu olan Fransız diyeti, glikoz ve karbonhidratların yağ depolarından sentezlenmesi ile hızlıca kilo kaybetmeyi vaat ediyor. Düşük karbonhidrat alımı ile vücut metabolizması pek kullanmadığı enerji potansiyelini kullanmaya başlar. Diyet süreci boyunca düzenli olarak sebze tüketilerek yağ depoları boşaltılır. Öte yandan yemekleri yavaş tüketmeniz ve düzenli olarak açık hava yürüyüşleri yapmanız önerilir. Ayrıca bol su içmeniz hem kilo verme sürecinizi hızlandırır hem de diyet boyunca alacağınız proteinin de vücudunuzdan atılmasını sağlar. Bağırsak tembelliği yaşayanlar ve kolesterol hastaları için çok faydalı bir diyettir.