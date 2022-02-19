Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nihal Candan; Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat gibi isimlerin yorumcu koltuğunda oturduğu Al Sana haber programına konuk oldu. Nihal Candan, frikik vermemek için göğüs ucunu eliyle kapadı.

İşte Nihal Candan'ın dikkat çeken pozları:

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları, takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

''Sahneye külotla çıkmayın'' diyen İzzet Yıldızhan'a göndermede bulunan Nihal Candan, bikinili pozlarına ''Ne diyorsun İzzet Abi?'' notunu düşmüştü.

Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesini bitiren Nihal Candan, şöhret kapılarını araladıktan sonra kendi adını verdiği bir güzellik merkezi açtı.

Kardeşi Bahar Candan ile paylaştığı cüretkar pozlarıyla magazin basınını meşgul eden Nihal Candan, geçmişte Survivor'a da katılmıştı.

Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını söyleyen Nihal Candan, oyunculuğa yeteneği olmadığı için teklife sıcak bakmadığını anlatmıştı.



