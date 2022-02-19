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Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

19.02.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, Flash TV'nin ses getiren magazin programı Al Sana Haber'e konuk oldu. Siyah göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Nihal Candan, frikik vermemek için çabaladı.

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nihal Candan; Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat gibi isimlerin yorumcu koltuğunda oturduğu Al Sana haber programına konuk oldu. Nihal Candan, frikik vermemek için göğüs ucunu eliyle kapadı.

İşte Nihal Candan'ın dikkat çeken pozları:

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu bakın nasıl örtmeye çalıştı

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu bakın nasıl örtmeye çalıştı

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu bakın nasıl örtmeye çalıştı

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu bakın nasıl örtmeye çalıştı

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları, takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

''Sahneye külotla çıkmayın'' diyen İzzet Yıldızhan'a göndermede bulunan Nihal Candan, bikinili pozlarına ''Ne diyorsun İzzet Abi?'' notunu düşmüştü.

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesini bitiren Nihal Candan, şöhret kapılarını araladıktan sonra kendi adını verdiği bir güzellik merkezi açtı.

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

Kardeşi Bahar Candan ile paylaştığı cüretkar pozlarıyla magazin basınını meşgul eden Nihal Candan, geçmişte Survivor'a da katılmıştı.

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını söyleyen Nihal Candan, oyunculuğa yeteneği olmadığı için teklife sıcak bakmadığını anlatmıştı.

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı

Frikiğe ramak kala! Nihal Candan göğüs ucunu örtmek için bakın ne yaptı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Bahar Candan Nihal Candan
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