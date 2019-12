The Last Autumn genişlemesinde oyunun merkezinde yer alan büyük jeneratörü inşa eden mühendisleri yöneteceğiz. Dünyanın buzlarla kaplanmadan önceki son döneminde geçecek olan genişleme, yeni hayatta kalma mücadeleleri ve krizlerin yanı sıra yeni bir Book of Laws getirecek oyuna. Ayrıca yeni bina ve teknoloji seçenekleri de geliyor.

The Last Autumn 21 Ocak'ta yayınlanacak.

Hearthstone – Descent of Dragons Genişlemesi Yayınlandı!