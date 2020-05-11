Fulden Uras'tan Selin Ciğerci'ye destek! 'Çekin şu pis ellerinizi'

Karantina sürecini evinde geçiren iş kadını ve şarkıcı Selin Ciğerci, dün akşam Instagram hesabından canlı yayın açtı. Takipçileriyle sohbet ederken bir sosyal medya kullanıcısını canlı yayına konuk alan Ciğerci, adamın cinsel organını göstermesiyle şoke oldu. Olay karşısında büyük üzüntü yaşayan Ciğerci'ye ilk destek Fulden Uras'tan geldi.

"ÇEKİN ŞU PİS ELLERİNİZİ"

Selin Ciğerci'nin söz konusu kişiden davacı olduğunu söylediği paylaşımı kendi Instagram hesabından paylaşan Fulden Uras, "Uğraşmayın yeter artık. Neyi batıyor size çoğunuzda olmayan düzenli hayatı mı? Yaptığı her işi başarısıyla yapması mı? Çekin şu pis ellerinizi kalbi melek Selin'imden. Üzülme lütfen, Türk halkı her şeyin farkında" dedi.

Selin Ciğerci yaptığı açıklamada herkesten özür dilemiş ve yaşadığı şeyin kendisini çok üzdüğünü ağlayarak ifade etmişti.