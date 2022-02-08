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Fulya Zenginer'in annelik heyecanı: Ay ben gülerim!

08.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte objektif karşısına geçti. Hamileliğinde 24. haftaya giren ünlü oyuncu, eşinin göbeğini öperken verdiği pozları, "Ay ben gülerim!" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Fulya Zenginer'in annelik heyecanı: Ay ben gülerim!

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, şimdilerde 'bebek' sevinci yaşıyor.

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HEYECAN BÜYÜYOR

Daha önce çocuklarına 'Milan' adını vereceklerini açıklayan ikilinin heyecanı gün geçtikçe büyüyor. Anne-baba olmak için sabırsızlanan Zenginer ile Evren, önceki gün objektif karşısına geçti.
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"AY BEN GÜLERİM!"

Karnı iyice belirginleşen ünlü oyuncu, eşinin göbeğini öperken verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Hamileliğinde 24. haftaya giren Fulya Zenginer, o kareleri, "Ay ama ben gülerim!" notuyla sosyal medyadan yayınladı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin paylaşımları yaklaşık 25 bin beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fulya Zenginer
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