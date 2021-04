Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı koronavirüse mi yakalandı?

Furkan Palalı, Ankara'da üniversitede okurken aynı zamanda aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitiminin yanında Tuncay Özinel'den tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den de karakter oyunculuğu eğitimleri almıştır.

Furkan Palalı, bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başlamıştır.

Furkan Palalı, 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır.

2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Ardından da Best Model of the World yarışmalarında da birinci seçilmesiyle adını duyurmuştur.

2011 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve başrollerinde Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi oyuncuların olduğu "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide oynamıştır.

Furkan Palalı, 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan televizyon dizisi "Kızıl Elma"’da; Pelin Akil, Zeynep Eronat, Erdal Cindoruk gibi oyuncularla başrol oynamıştır.