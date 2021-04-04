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Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı koronavirüse mi yakalandı?

04.04.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Furkan Palalı “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde Fikret karakterine hayat veriyor. Adana’da gerçekleştirilen dizinin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Furkan Palalı’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Furkan Palalı’nın koronavirüse yakalanmasının ardından ise dizinin çekimlerinin durdurulduğu ve tüm ekibe koronavirüs testi yapıldığı ifade edildi.

Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı koronavirüse mi yakalandı?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Furkan Palalı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın korona test sonucu pozitif çıktı. Tims&B imzalı dizinin çekimleri durdu ve bütün ekibe yeniden test yapılıyor." İfadelerini kullandı.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir.

Furkan Palalı, liseyi Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Konya'da okuduğu sırada Türkiye Basketbol Birinci Lig’inde mücadele eden Kombassan Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başlamış ve burada 7 yıl basketbol oynamıştır. Furkan Palalı, 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer olmuş burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etmiştir.

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Furkan Palalı, 2003 yılında Üniversite için Ankara'ya gitmiş ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okuyarak eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

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Furkan Palalı, Ankara'da üniversitede okurken aynı zamanda aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitiminin yanında Tuncay Özinel'den tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den de karakter oyunculuğu eğitimleri almıştır.

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Furkan Palalı, bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başlamıştır.

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Furkan Palalı, 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır.

2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Ardından da Best Model of the World yarışmalarında da birinci seçilmesiyle adını duyurmuştur.

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2011 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve başrollerinde Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi oyuncuların olduğu "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide oynamıştır.

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Furkan Palalı, 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan televizyon dizisi "Kızıl Elma"’da; Pelin Akil, Zeynep Eronat, Erdal Cindoruk gibi oyuncularla başrol oynamıştır.

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FURKAN PALALI YER ALDIĞI TİYATROLAR
2011 - Uyan Uyan Gazi Kemal
2011 - 2012 - Tetikçi

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FURKAN PALALI YER ALDIĞI YAPIMLAR
2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Somuncu Baba) (Sinema Filmi)
2015 - Son Çıkış (Kenan) (TV Dizisi)
2014 - Kızıl Elma (TV Dizisi)2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)
2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)
2011 - Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)
2011 - Adını Feriha Koydum (TV Dizisi)
2010 - Küçük Sırlar (TV Dizisi)


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Furkan Palalı
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