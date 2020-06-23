G noktası nedir, nasıl bulunur, nasıl uyarılır?

Ülkemizde cinselliğin bir tabu olarak görülmesi sebebiyle yıllardır gizemini koruyan G noktası, erkekler kadar kadınlar tarafından da hala keşfedilememiş durumda. G noktası, kadınların vajinal olarak uyarılmalarını sağlayan erojen bölgelerden biridir. G noktasını keşfederek varlığından haberdar olunmasını sağlayan ilk kişi Dr. Ernst Grafenberg'dir. Bu yüzden G noktası ismini, Dr. Grafenberg'in soyisminin baş harfinden alır. Dr. Grafenberg ilk kez 1950 yılında "Journal of Sexology" dergisi için yazdığı bir makalede G noktası terimini kullanmıştır. Vajina G noktası, klitoris gibi birçok erojen bölgeyi içerisinde barındırır. Kadınlarda genital organın en hassas bölgesi klitoris olarak kabul edilir. Bölgede oldukça fazla sayıda yer alan sinir uçlarının uyarılmasıyla klitoral orgazm yaşanır. Klitorisi uyarılan kadın, seks sırasında pek çok kez orgazm olabilir. Klitorisin uyarılmasıyla seksten aldıkları zevk iki katına çıkan kadınların hassas noktaları bununla sınırlı değil. Kadınlar aynı zamanda kalça, göğüs ucu, kulak memesi ve boyun başta olmak üzere pek çok noktadan uyarılabilirler.

G Noktası Nerededir? Vajinanın en duyarlı bölgesi olan G noktası, vajina girişinin 4 cm kadar ilerisindedir ve küçük bir prostatı andırır. Tam olarak vajinanın ön duvarında, pubis kemiğinin altında yer alan vajina girişindeki yumuşak dokunun hemen altında gömülü olan bölgede bulunan G noktası, kılcal damarlı yapısı sebebiyle vajinanın iç bölgesinde bulunan diğer noktalara göre çok daha hassastır. Bu noktanın uyarılması, kadının libidosunu yükseltir ve orgazma ulaşmasını kolaylaştırır. Alman asıllı jinekolog Dr. Ernst Grafenberg, kadınların yalnızca klitoris vasıtasıyla uyarılmadığını, gerçek orgazmın ve zevkin G noktasının uyarılmasıyla gerçekleşebileceğini savunmuştur. Ayrıca G noktası uyarılmış olan bir kadının saatlerce şehvetle sevişebileceğini de dile getirmiştir. Ancak kadınların ve erkeklerin G noktasını keşfetmeleri Dr. Ernst Grafenberg'in bu söylemlerinden yıllar sonra, 1982 yılında gerçekleşmiştir. "G Point" ismini verdiği kitabıyla kadınların G noktasını gündeme getiren Amerikalı seks terapisti Alice Ladas, bu erojen bölgeyi insanların aklına sokmayı başarmıştır.

G noktası Nasıl Bulunur? Kadınlar, G noktalarını en iyi kendileri keşfedebilirler. G noktasının cinsel uyarılmayla daha kolay hissedilebilmesi sebebiyle mastürbasyon ya da seks esnasında G noktasını aramak daha uygun olur. G noktası, idrar yoluna yakın olduğundan uyarılırken, idrar yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu yüzden G noktasını aramaya başlamadan önce mesaneyi boşaltmak gerekir. Bu arayış için sanılanın aksine sırt üstü yatış pozisyonu uygun değildir. Oturarak ya da yüz üstü uzanarak G noktasını bulmak daha kolaydır. Uygun pozisyon aldıktan sonra işaret parmağı vajinanın giriş kısmındaki pubis kemiğinin altındaki yumuşak bölgeye bastırılır, baş parmakla da pubis kemiğinin üzerine dışarıdan baskı uygulanması gerekir. Bu bölgeye hafif hafif uygulanan baskılarla G noktasının tam yeri tespit edilebilir. Eğer bu esnada idrar yapma isteği oluştuysa bu, doğru yolda olunduğunun göstergesidir. G noktası uyarıldığında yaşanacak his; tüyleri diken diken eden güçlü bir zevk, gıdıklanmaya benzer tarif edilemez haz veya idrar yapma isteğidir. G noktasının uyarılmasıyla vajinadan beyaz bir sıvı gelebilir. Bu beyaz sıvı fark edildiğinde telaş yapılmasına hiç gerek yok. Aksine bu durumu yaşayan kadın kendini şanslı olarak görmelidir. Bu sıvı kadının G noktası nasıl uyarılır sorusunun cevabını bulduğu ve boşaldığı anlamına gelir.

Seks esnasında kadının G noktasının uyarılması ateşli bir seks yaşanacağının sinyallerini verir. Ancak ne yazık ki erkeklerin %55'i partnerlerinin G noktasını bulamıyor ve onları bu eşsiz zevkten mahrum bırakıyor. Hatta erkeklerin %36'sının G noktasının varlığından haberi bile yok. Bu durumun temel nedeni aslında partnerlerin birbirleriyle seks hakkında konuşmamaları. Aynı zamanda erkeklerin seks için acele etmelerinin de payı büyük. Mutlu bir birliktelik için partnerlerin öncelikle birbirlerinin vücutlarını tanımaları şart. Bu sayede vücutlarının hangi bölgelerinin tahrik edici olduğunun farkına varabilirler, G noktasını bulmaları kolaylaşır. Diğer Erojen Bölgeler A Noktası Vajinanın bilinmeyen dehlizlerinde bulunan en değerli noktalardan biri olan A noktası, rahim boynunun üstünde bulunur. Seks hayatına renk katar, uyarılmasıyla tarif edilmesi güç hazlar yaşanır. A noktasına baskı uygulamak cinsellikten alınan hazzın en üst seviyede yaşanmasını ve kadının cinsel birlikteliğe hazır hale gelmesini sağlar. Bu noktanın varlığından haberdar olmak, cinsel ilişkide vajinal kuruluk sebebiyle haz yerine acı hissedilmemesi için önemlidir. Bu erojen bölgenin doğrudan uyarılmasıyla birlikte orgazmın sebep olduğu şiddetli kasılmalar şeklinde hissedilir. Bu bölgenin uyarılması için ucu yukarı doğru hafif kıvrık vibratörler kullanılabilir. Erkeğin cinsel organının bu bölgeye ulaşabilmesi kolay değildir.

C Noktası Hem kadınlar hem de erkekler tarafından iyi bilinen bu nokta esasında klitoristir. Vajinanın en derin kısımlarında bulunan klitoris, orgazma ulaşmayı hızlandırdığı ve alınan hazzı artırdığı için seksi daha tatmin edici hale getirir ve mutlu seksin kapılarını açar. Vajina girişinin üst kısmında bulunur ve vajinanın dış dudaklarını kapsar. Ancak yalnızca dış dudaklar değil, vajina girişi de klitorisin bir parçası olarak bilinir. Seks esnasında mastürbasyon yapar gibi klitoris uyarılarak ilişkiden alınan haz artırılabilir. P Noktası P noktasının hem uyarılması kolaydır hem de verdiği haz fazladır. Klitoris gibi pek çok sinir ucuna sahip olan bu erojen bölge, vajina girişinin son kısmı ile anüs başlangıcı arasında bulunur. Diğer bölgelere göre daha yumuşaktır. P noktasının uyarılması için bu bölgeye güçlü bir şekilde baskı uygulanması gerekir. Parmakların yardımıyla doğru bölgeye temas etmeyi başarmak, kadına tahmin etmesi güç bir haz yaşatır. Tabii bu bölgenin uyarılmasıyla her kadının yaşadığı hisler farklıdır.