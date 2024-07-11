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Galada gözler onu aramıştı... 'Konseri var' dendi ama gerçek başka çıktı! Çekilen sahneleri yayınlanmayınca tepki gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 10:16
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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ikinci sezonu için önceki gün bir gala düzenlendi ancak herkes oradayken dizinin başrollerinden Murat Boz galada yoktu. Ünlü ismin olmayışının nedeni bakın neymiş...

Galada gözler onu aramıştı... 'Konseri var' dendi ama gerçek başka çıktı! Çekilen sahneleri yayınlanmayınca tepki gösterdi

Netflix'in sevilen dizisi Zeytin Ağacı ikinci sezonuyla gündemde. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin galası ise önceki gün düzenlendi.

'KONSERİ VAR' DENDİ AMA...

Murat Boz’un Zeytin Ağacı’nın ikinci sezon tanıtım çalışmalarında yer almaması dikkat çekti. Boz'un galaya katılmamasının sebebini rol arkadaşı Tuba Büyüküstün “Murat’ın şu anda konseri var, Serkan’ın (Altunorak) da Amerika’da olması gerekiyordu” diyerek açıklamıştı.

GAKA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekibe verilen bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Murat Boz’un dün akşam konserinin olmadığı ilerleyen saatlerde de Çeşme'de ünlü bir mekana gittiği öğrenildi.

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ÇEKİLEN SAHNELERİ YAYINLANMADI

Kulislerden sızan bilgilere göre ünlü popçu 2. sezonda sahnelerinin az olmasına rağmen rolüne devam etmişti ancak çektiği bazı sahnelerin atıldığını öğrenince çok bozuldu ve promosyon çalışmalarında yer almak istemedi. Bu yüzden de galaya gitmedi.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz zeytin ağacı
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