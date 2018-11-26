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Galaxy A8s’ten kafa karıştırıcı detaylar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Samsung’un ilk çentikli telefonu olması beklenen Galaxy A8s, paneliyle yine gündeme geldi. Ancak bu kez sızdırılan görüntüler, bir önceki sızıntıyı yalanlıyor.

Galaxy A8s’ten kafa karıştırıcı detaylar

Çentik akımına uzun süredir direnen Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikle bu modaya uyacağını resmen açıklamıştı. Hatta Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O ve New Infinity olmak üzere bu tasarımları isimlendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise bu tasarımın ilk örneği olan Galaxy A8s’in panel görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hemen aşağıda görebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi bu sızıntıda Infinity-U’nun yer alacağı açıkça görülüyor. Ancak biraz aşağıdaki diğer görüntülerde Infinity-O’yu göreceksiniz. Ice Universe’ün paylaştığı bu yeni fotoğraf, teknoloji basınında kafa karışıklığı yarattı.

Tabii bu karışıklık bazı yorumları da beraberinde getirdi; sızıntılardan birisi gerçek değil veya model, iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek.

Her ne şekilde olursa olsun Galaxy A8s, Samsung’un Infinity tasarımına sahip ilk telefonu olacak. 2019’un başlarında pazara sunulması beklenen akıllı telefonun, beklenen özelliklerini de kısaca sıralayalım: Snapdragon 6xx serisi yongaseti, 6 GB‘a kadar RAM, 128 GB‘a kadar dahili depolama ve arka tarafta üçlü kamera kurulumu.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A8s Samsung

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