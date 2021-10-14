Galaxy Z Fold 3 Çin'e farklı bir isimle geldi: İşte Samsung W22 5G

Samsung, pek çok kişinin varlığından bile haberdar olmadığı W serisini hiç Çin'in dışına çıkarmadı. Yeni tanıtılan Samsung W22 5G ise Galaxy Z Fold 3 5G'nin Çinli takipçilerine yönelik özel bir sürümü olarak karşımıza çıktı.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung, Z Fold 3'ün 16GB RAM + 256GB depolamaya sahip özel bir sürümünü üreterek, bunu Çin'de Samsung W22 5G olarak adlandırdı.

Samsung daha önce de Çin pazarına özel cihazlar hazırlayarak dikkatleri çekmişti.

Samsung W22 5G adını taşıyan özel sürüm cihaz ise 16 GB RAM ve tasarımsal birkaç fark dokunuş haricinde Galaxy Z Fold 3 ile birebir aynı. Telefonda altın rengi detaylar da bulunuyor.

İŞTE FİYATI

Galaxy W22 5G'nin fiyatı yaklaşık 2.645 dolar olarak belirlenmiş durumda.

