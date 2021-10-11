Samsung Galaxy S22 serisinin şarj hızı için üzücü gelişme

Samsung Galaxy S22 serisi için artık birçok detay ortaya başladı. Telefonların Şubat 2022'de tanıtılması beklense de özelliklerinin çoğu daha şimdiden sızdırıldı. Ancak birkaç haftadır Galaxy S22 serisi telefonların şarj hızına dair bazı dedikodular var. Güney Koreli firmanın gelecek yılın amiral gemisi telefonlarında şarj hızlarını revize edeceği ve Galaxy S22 Plus ile Galaxy S22 Ultra'nın 45W hızlı şarja destek vereceği söyleniyordu. Ancak, yeni gelen bilgiler bunun tersini işaret ediyor.

GALAXY S22 SERİSİ 25W İLE GİRİŞ YAPTI

Çıkan haberlere göre Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'nın Çin varyantları, ülkedeki CCC sertifikasyon sürecinden geçti. Sertifika verileri, telefonların 25W hızlı şarj cihazı ile test edildiğini gösterdi. Peki bu Galaxy S22 serisinin Galaxy S21 serisine benzer şekilde 25W hızlı şarj ile geleceği anlamına mı geliyor?

Aslında bunun cevabı net değil. CCC sertifikasında her zaman bir akıllı telefonun mümkün olan en hızlı şarj cihazıyla test edilmesi gerekmez. Samsung gibi şirketler, sertifika sürecinde cihazları standart şarj cihazları ile birlikte kullanabilir. Ancak Samsung buna rağmen Galaxy S22 serisi için 25W şarj hızında karar kılmış olabilir.

APPLE BİLE ŞARJ HIZINDA SAMSUNG'U GEÇTİ

Samsung 25W'ı kullanmaya devam ederse, şirket adına durum pek de iç açıcı görünmüyor. Çünkü Samsung'un rakipleri 25W'dan daha yüksek şarj hızları sunmaya başladı. Şarj hızı konusunda eleştiriler alan Apple dahi Samsung'u geçerek iPhone 13 Pro Max'te 27W'a kadar hızlı şarj sunmaya başladı. Çinli firmalarla olan fark ise daha da açık. Birçok Çinli firma 65W hızlı şarjı kullanırken, Xiaomi ve iQOO gibi üreticiler 120W hızlı şarj teknolojisini telefonlarına yerleştirdi.

Samsung'un 25W'a takılıp kalması bir dezavantaj yaratabilir gibi görünüyor. Fakat Samsung'un bu konuda resmi bir açıklamasının olmadığını belirtmek gerekiyor.

