2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı? Jandarma uzman erbaş alımı şartlar neler?

Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş temini için başvuru kılavuzu yayımlandı. Yapılacak olan alımlar hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki 2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞLADI MI?

Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak olan 2022 yılı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş temini için başvuru kılavuzunu yayımladı. Toplamda 5 bin sözleşmeli personel temini yapacak olan Jandarma Genel Komutanlığı, branş dağılımı ve başvuru şartları paylaşıldı.

Buna göre Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları 1 Ekim tarihinde başlıyor. 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilmesi bekleniyor.

Yapılacak olan başvurular ise vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.