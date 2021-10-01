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2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı? Jandarma uzman erbaş alımı şartlar neler?

01.10.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığına, Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş temini için başvuru kılavuzu yayımlandı. 5 bin sözleşmeli personel temini yapılacak olan olan Jandarma Genel Komutanlığı'na nasıl başvurulacağı merak ediliyor. Peki 2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı? Jandarma uzman erbaş alımı şartlar neler? İşte ayrıntılar...

Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş temini için başvuru kılavuzu yayımlandı. Yapılacak olan alımlar hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki 2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞLADI MI?

Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak olan 2022 yılı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş temini için başvuru kılavuzunu yayımladı. Toplamda 5 bin sözleşmeli personel temini yapacak olan Jandarma Genel Komutanlığı, branş dağılımı ve başvuru şartları paylaşıldı.
Buna göre Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları 1 Ekim tarihinde başlıyor. 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilmesi bekleniyor.
Yapılacak olan başvurular ise vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ bölümünden 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59’a dek) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması yoluyla yapılacak.
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