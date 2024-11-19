32 yaşında iki kez kalp krizi geçiren kadın görmezden geldiği belirtileri açıkladı!

İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Katelyn o esnada akıllı saatini kontrol etti, "Kalp sayacını kontrol ettik ve inanılmaz görünüyordu. Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim." dedi. Kalp krizi geçiren kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve stent takılması için iki ameliyat geçirdi.