32 yaşında iki kez kalp krizi geçiren kadın görmezden geldiği belirtileri açıkladı!

32 yaşında kalp krizi geçiren bir kadın, ilk başta semptomları görmezden geldiğini ve kendisine ciddi şekilde hasta olduğuna dair bir arkadaşının uyarıda bulunduğunu söyledi.
TikTok'ta 'paydaywithkate' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Katelyn Jill, ilk belirtileri ve semptomları gördüğünde bir partiye hazırlandığını söyledi.
Katelyn, partiye hazırlandığı esnada çok sıcakladığını ve terlemeye başladığını söyledi. Ayrıca kolunda ağrı vardı ve sırtındaki kasları gergin hissediyordu. Genç kadın şunları söyledi: "Arkadaşım partiye hazırlanmama yardım ediyordu, sırtımı ovmaya çalıştık ama işe yaramadı." İki çocuk annesi olan kadın, alt sırtında da ağrı hissetmeye başladı.
Kriz anındaki belirtilerden bahseden kadın, "Sırtım beni öldürüyor, kolum ölü gibi, ellerimdeki tüm hissi kaybetmeye başlıyorum, terliyorum, ağzım uyuşuyor ve aniden arkadaşım 'Katelyn, kalp krizi geçiriyorsun' dedi."
Katelyn o esnada akıllı saatini kontrol etti, "Kalp sayacını kontrol ettik ve inanılmaz görünüyordu. Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim." dedi. Kalp krizi geçiren kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve stent takılması için iki ameliyat geçirdi.
Katelyn eve gönderildi ve bir hafta sonra alışverişe giderken ikinci bir kalp krizi geçirdi. Bir hafta daha hastanede kaldı.
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