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32 yaşında iki kez kalp krizi geçiren kadın görmezden geldiği belirtileri açıkladı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.11.2024 12:18
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Katelyn isimli 32 yaşındaki bir kadın iki kez kalp krizi geçirdi. Yaşama tutunan kadın kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı ve görmezden geldiği belirtileri tek tek sıraladı.

32 yaşında kalp krizi geçiren bir kadın, ilk başta semptomları görmezden geldiğini ve kendisine ciddi şekilde hasta olduğuna dair bir arkadaşının uyarıda bulunduğunu söyledi.

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TikTok'ta 'paydaywithkate' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Katelyn Jill, ilk belirtileri ve semptomları gördüğünde bir partiye hazırlandığını söyledi.

SIRTINDAKİ KASLARI GERGİN HİSSEDİYORDU

SIRTINDAKİ KASLARI GERGİN HİSSEDİYORDU

Katelyn, partiye hazırlandığı esnada çok sıcakladığını ve terlemeye başladığını söyledi. Ayrıca kolunda ağrı vardı ve sırtındaki kasları gergin hissediyordu. Genç kadın şunları söyledi: "Arkadaşım partiye hazırlanmama yardım ediyordu, sırtımı ovmaya çalıştık ama işe yaramadı." İki çocuk annesi olan kadın, alt sırtında da ağrı hissetmeye başladı.

"ELİMDEKİ TÜM HİSSİ KAYBETMEYE BAŞLADIM"

"ELİMDEKİ TÜM HİSSİ KAYBETMEYE BAŞLADIM"

Kriz anındaki belirtilerden bahseden kadın, "Sırtım beni öldürüyor, kolum ölü gibi, ellerimdeki tüm hissi kaybetmeye başlıyorum, terliyorum, ağzım uyuşuyor ve aniden arkadaşım 'Katelyn, kalp krizi geçiriyorsun' dedi."

İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ

İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Katelyn o esnada akıllı saatini kontrol etti, "Kalp sayacını kontrol ettik ve inanılmaz görünüyordu. Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim." dedi. Kalp krizi geçiren kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve stent takılması için iki ameliyat geçirdi.

İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Katelyn eve gönderildi ve bir hafta sonra alışverişe giderken ikinci bir kalp krizi geçirdi. Bir hafta daha hastanede kaldı.

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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