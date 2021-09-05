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  4. 5 Eylül 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki

5 Eylül 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki

05.09.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar gerçekleşiyor. Canlı yayında gerçekleşen çekilişte noter ve Milli Piyango yetkilileri yer alıyor. Sonuçlar, çekilişin başlamasından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanıyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

Süper Loto oyunu, şans oyunlarıyla ilgilenen kişiler tarafından oldukça ilgi görüyor. Haftanın üç günü gerçekleşen söz konusu çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Çekiliş Milli Piyango TV üzerinden izleniyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Söz konusu çekiliş 21.30'da başlıyor.
5 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
Saat 21.30'da başlayan çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gitmeniz gerekir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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