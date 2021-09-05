5 Eylül 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki

Süper Loto oyunu, şans oyunlarıyla ilgilenen kişiler tarafından oldukça ilgi görüyor. Haftanın üç günü gerçekleşen söz konusu çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Çekiliş Milli Piyango TV üzerinden izleniyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

Saat 21.30'da başlayan çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gitmeniz gerekir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.