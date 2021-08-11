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  4. 720 cinsel organlı "Blob" uzay yolunda! Beyni yok ama problem çözebiliyor

720 cinsel organlı "Blob" uzay yolunda! Beyni yok ama problem çözebiliyor

11.08.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegendeki en gizemli organizma olan Blob (Physarum polycephalum) uzay yolcusu. 720 cinsel organı olan ve beyni olmadığı halde problemlere karşı çözüm üretebilen tek hücreli organizma Blob, önemli bir proje kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek.

Blob, bilim dünyasının en karmaşık ve en gizemli canlılarından biri. Uzun süredir bilim dünyasını büyüleyen tek hücreli organizma Blob'un (Physarum polycephalum) bilim dünyasına girmesi de 1970'li yıllara dayanıyor. Cıvık mantarlar kategorisinde görülen, fakat ne bir bitki ne mantar olan, bu sarı renkli, jelatin şeklindeki organizma tam tamına 720 cinsel organa sahip. Cinsel organ sayısı ile "yok artık" dedirten Blob'un şimdi ise önemli bir görevi var; O da uzaya gitmek.

ISS ASTRONOTLARI BLOB'U AĞIRLAYACAK

Blob yani bilimsel adıyla Physarum polycephalum, Fransız Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES) ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS)'nin beraber yürüttüğü proje kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Böylece 720 cinsel organı olan ve beyni olmadığı halde çözüm üretebilen tek hücreli organizmanın yerçekimsiz ortamdaki hareketleri gözlemlenecek.
Proje sadece uzayı kapsamıyor. Deneyin aynısı eş zamanlı olarak Dünya'da da gerçekleştirilecek. Böylece Blob'un yerçekimsiz ortamdaki hali ile Dünya'daki hali karşılaştırılabilecek.

ÖĞRENCİLER BLOB'U GÖZLEMLEYECEK

ÖĞRENCİLER BLOB'U GÖZLEMLEYECEK
Dünya'da, uzaya giden aynı türden (LU352) kesilen binlerce Blob örneği, Fransa'daki 4.500 ilkokul, ortaokul ve liseye dağıtılacak. Bu sayede yüz binlerce öğrenci deneyin bir parçası olacak.

"KİMSE NASIL BİR DAVRANIŞ SERGİLEYECEĞİNİ BİLMİYOR"

"KİMSE NASIL BİR DAVRANIŞ SERGİLEYECEĞİNİ BİLMİYOR"
Deneye öncülük edecek olan Profesör Pierre Ferrand, "Bugün kimse Blob’un mikro yerçekiminde nasıl bir davranış sergileyeceğini bilmiyor. Hangi yönde hareket edecek: yukarıya doğru mu yoksa yatay mı?" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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