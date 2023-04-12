Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'ya gelen 'gelin maaşı' sosyal medyanın dilinde

Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya ve Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ gündemden düşmüyor. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer de oynuyor.

Her bölümü gündem olan Aile dizisinde sosyal medyanın diline bu sefer 'gelin maaşı' düştü.

Aile'nin Devin'ine yatırılan 'gelin maaşı'nı görenler şoke oldu. Kimi "189.900 de durduran ne oldu acaba?" derken kimi de "Rabbim bana da nasip et" dedi.

İşte Aile dizisindeki o sahneye gelen yorumlardan bazıları: