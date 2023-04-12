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Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'ya gelen 'gelin maaşı' sosyal medyanın dilinde

12.04.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisi gündemden düşmüyor. Son olarak dizide Devin'e gönderilen 'gelin maaşı' sosyal medyanın diline düştü. İşte Aile dizisindeki o sahneye gelen yorumlardan bazıları...

Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya ve Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ gündemden düşmüyor. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer de oynuyor.

Her bölümü gündem olan Aile dizisinde sosyal medyanın diline bu sefer 'gelin maaşı' düştü.

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Aile'nin Devin'ine yatırılan 'gelin maaşı'nı görenler şoke oldu. Kimi "189.900 de durduran ne oldu acaba?" derken kimi de "Rabbim bana da nasip et" dedi.

İşte Aile dizisindeki o sahneye gelen yorumlardan bazıları:

AİLE DİZİSİNDEKİ O SAHNE GÜNDEMDE

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Serenay Sarıkaya aile Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

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