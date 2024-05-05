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Emniyet 'Teşkilat'ın silahlarını yakaladı! Sosyal medyada gündem oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

05.05.2024 15:05
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İstanbul'da polisler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan onlarca uzun namlulu silah çıktı. Bir oda dolusu silah görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. "Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi" paylaşımlarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü de açıklamada bulundu. Gerçeğin sonradan ortaya çıktığı görüntülerle ilgili TRT'nin Teşkilat dizisi detayı ise dikkat çekti.

Emniyet 'Teşkilat'ın silahlarını yakaladı! Sosyal medyada gündem oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan bir fotoğraftaki silahlarla ilgili açıklamada bulundu. EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da Yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin açıklama yapma gereğinin doğduğu belirtildi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 4 Mayıs'ta Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği aktarıldı.

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'TEŞKİLAT'IN SİLAHLARI ÇIKTI

Silahların ve araçta bulunan 2 kişinin emniyete götürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan incelemede araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu belirlenmiş, şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır." denildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silah emniyet teşkilat
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