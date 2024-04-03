Akıllara durgunluk veren görüntüler! Dev yılanı atlama ipi olarak kullandılar... Şakalaştıkları anlar sosyal medyada infial yarattı

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu videonun kabul edilebilir tek sonu boanın hepsini yutmasıdır." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntülere, "Bu bir taciz ve hiç de komik değil." yorumuyla tepki göstermeyi ihmal etmedi.