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    4. Akıllara durgunluk veren görüntüler! Dev yılanı atlama ipi olarak kullandılar... Şakalaştıkları anlar sosyal medyada infial yarattı

    Akıllara durgunluk veren görüntüler! Dev yılanı atlama ipi olarak kullandılar... Şakalaştıkları anlar sosyal medyada infial yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.04.2024 09:55
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    Arjantin'de bir grup adamın, yılanı atlama ipi olarak kullandıkları videonun paylaşılması sosyal medyada öfkeye yol açtı. Kimliği belirlenemeyen iki adam dev boa yılanını boynundan ve kuyruğundan tutarak çevirirken üçüncü bir adam ise onun üzerinden atlıyordu. Üçlünün eğlenerek oyun oynadıkları anlar tepkiyle karşılandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'de kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerdeki üç kişinin kırsal bir alanda yakaladıkları yılanla oyun oynadıkları anlar yer aldı.

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    TEPKİ YAĞMURUNA TUTULDU

    O anlarda yılanın başındna ve kuyruğundan tutan iki kişinin onu bir atlama ipi gibi çevirdiği görüldü. Bu oyun ortada yılanın üzerinden atlayan adamın ayağının takılıp yere düşmesine kadar dakikalarca devam etti.

    Yılanın ağzının ardına kadar açık olduğu görülüyor; muhtemelen onu boynundan sıkıca tutan adamı ısırmaya çalışıyor.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüler karşısında şaşkına dönerken bunun hayvan istismarı olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu hayvan istismarıdır. Bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekir" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu videonun kabul edilebilir tek sonu boanın hepsini yutmasıdır." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntülere, "Bu bir taciz ve hiç de komik değil." yorumuyla tepki göstermeyi ihmal etmedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    yılan
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