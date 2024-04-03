Akıllara durgunluk veren görüntüler! Dev yılanı atlama ipi olarak kullandılar... Şakalaştıkları anlar sosyal medyada infial yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'de kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerdeki üç kişinin kırsal bir alanda yakaladıkları yılanla oyun oynadıkları anlar yer aldı.
O anlarda yılanın başındna ve kuyruğundan tutan iki kişinin onu bir atlama ipi gibi çevirdiği görüldü. Bu oyun ortada yılanın üzerinden atlayan adamın ayağının takılıp yere düşmesine kadar dakikalarca devam etti.
Yılanın ağzının ardına kadar açık olduğu görülüyor; muhtemelen onu boynundan sıkıca tutan adamı ısırmaya çalışıyor.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüler karşısında şaşkına dönerken bunun hayvan istismarı olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu hayvan istismarıdır. Bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekir" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu videonun kabul edilebilir tek sonu boanın hepsini yutmasıdır." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntülere, "Bu bir taciz ve hiç de komik değil." yorumuyla tepki göstermeyi ihmal etmedi.