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  4. "Akıllı maske" tasarladılar! Alınan ve verilen hava birbirine karışmıyor

"Akıllı maske" tasarladılar! Alınan ve verilen hava birbirine karışmıyor

18.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze Teknik Üniversitesinde tasarlanan "akıllı maske", sahip olduğu iki ayrı kanal sayesinde kullanıcının aldığı ve verdiği havanın birbirine karışmasını engelliyor. Akıllı teknolojilerle geliştirilen maskeyi başta sağlık personeli, itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve sanayi çalışanlarının kullanması amaçlanıyor.

Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Oflaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlayan maske ihtiyacı dolayısıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

Oflaz, bez maske kullanan vatandaşların solunum güçlüğü yaşayabildiğini gözlemlediklerini aktararak, bunun da baş ağrısına yol açabildiğini anlattı.

3D YAZICILARLA PROTOTİPİ ÜRETİLDİ, TEKNOFEST'TE FİNALE KALDI

Maske konusunda yeni bir ürün tasarlamak için harekete geçtiklerini belirten Oflaz, 6 ayda 3 boyutlu yazıcılarla prototipini ürettikleri "akıllı maske" tasarımıyla katıldıkları TEKNOFEST'e finale kaldıklarını, etkinlikte tasarımlarıyla ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.
Oflaz, salgın bittikten sonra da maske kullanımının hayatın bir parçası olmaya devam edeceğine işaret ederek, tasarladıkları maskeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Maskenin smart özelliğiyle bluetooth özelliğiyle telefona bağlanılıp içerisindeki akıllı fanların hız ayarları kontrol edilebiliyor. Bu da soluduğumuz havanın oksijen miktarının kalitesini artırabiliyor. Smart özelliğiyle telefondaki sağlık verilerini kontrol edebiliyoruz. Nefes alışveriş sayısını, hızını. Maskenin bazı patentlere konu olabilecek unsurları var. Mesela verilen havayla alınan hava ayrı kanallardan alınıyor. Dolayısıyla alınan havayla verilen hava birbirine karışmıyor, verdiğimiz karbondioksiti geri almıyoruz. Bu da insanlara sağlık olarak geri dönüyor. Aynı zamanda verilen karbondioksit miktarında karbonhidrat yakımı ya da yağ yakımı hakkında bazı parametreler veriliyor. O parametreleri takip edebileceğiz bazı değerler veriyor. Nabız, nefesteki sıcaklık takibi gibi birçok özelliğe de sahip olacak. “
Oflaz, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle 1 Kasım'da başlayacakları 1 yıllık çalışmayla özelliklerini geliştirerek maskeyi endüstriyel tasarımla üretime hazır hale getireceklerini anlatarak, "Maskeyi, solunumun gerektiği her alanda kullanılabilecek hale dönüştürmek istiyoruz. Tasarladığımız maske ağırlığından dolayı belki bir bez maskenin yerine tutmayacaktır ancak yüksek derecede koruma sağlayacaktır." dedi.
Başta sağlık personeli, itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve ağır sanayide çalışanların kullanması amaçlanan maskenin sahip olacağı teknolojiyle bazı haberleşmeleri de sağlayabileceğini anlatan Oflaz, şunları kaydetti:
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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