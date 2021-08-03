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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖL ek sınav ne zaman?

03.08.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lise takvimine ilişkin yeni duyuru yayımlandı. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ve ek sınavın ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıt buldu. Ek sınava, kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek. İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, açık lise ek sınavlar için kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖL ek sınavlar online olarak yapılacak. Kayıt yenileyen bütün öğrenciler elektronik ortamda yapılacak sınava, belirtilen tarihler arasında katılım gösterebilecek. İşte ayrıntılar...

AÖL kayıt yenileme ve ek sınav ne zaman?

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ve ek sınavların ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin öğrencilerin aklındaki soru işaretleri yanıt buldu.
Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
MEB tarafından yapılan açıklamada 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemlerinin 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.
Ek sınavların ise 16-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı. Ek sınavlar online ortamda gerçekleştirilecek.
Kayıt yenileme yapan bütün öğrenciler ek sınava katılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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