AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖL ek sınav ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, açık lise ek sınavlar için kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖL ek sınavlar online olarak yapılacak. Kayıt yenileyen bütün öğrenciler elektronik ortamda yapılacak sınava, belirtilen tarihler arasında katılım gösterebilecek. İşte ayrıntılar...