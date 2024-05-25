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Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi: Zerre dahlim olsa kafama sıkarım

25.05.2024 07:20
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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dün yaşanan son dakika gelişmesi Ankara kulislerinde de ses getirdi. Devlet Bahçeli'nin danışmanı olduğu bilinen MHP'li Olcay Kılavuz hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığının ortaya çıkması üzerine Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi. Kılavuz, hakkındaki iddiaları reddetti ve "Zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm" dedi.

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi: Zerre dahlim olsa kafama sıkarım

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen eski MHP Milletvekili ve Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz; olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Kılavuz "Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm" dedi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Kılavuz'un yanıtlarından öne çıkanlar şunlar:

Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça. Bu işin içerisindekilerin Allah belasını versin. Önündekilerin, arkasındakilerin… İşin içinde kim varsa Allah belasını versin. Benim bu işin önünde, arkasında, sağında, solunda, dolayında olmam mümkün değil.

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Sinan Ateş'in tetikçisini kaçıran Tolgahan Demirbaş'ın kendi evinden çıktığını de reddeden Kılavuz şöyle konuştu:

Bunların hepsi yalandan ibaret… Öyle bir şey yok. Suçlu biriyle, suça bulaşmış biriyle temas kurar mısınız? Sinan Ateş için adaletin tecelli etmesini herkesten çok ben isterim. Alnımız ak, başımız dik. Ben kahroluyorum. Ölümden ağır geliyor. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm.

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Dosya kapsamında şüpheli olduğuma dair bir bilgim yok. İfadeye çağırılırsam seve seve giderim. Devlet Bahçeli Bey’de bana yönelik bir saldırı olduğunu biliyor. Bugüne kadar açıklama yapmadım. Kurumsal kimliğimden kaynaklı. Ölüp ölüp diriliyorum. Sinan Ateş’e suikast yapıldı, bana da itibar suikasti yapılıyor. Beni de böyle öldürüyorlar.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Olcay Kılavuz Sinan Ateş
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