Açık Lise 3.dönem sınavları 7 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan adaylar tarafından gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında gerçekleşen sınavın ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan ve ter döken adaylar tarafından sınav sonuçları araştırılmaya devam ediliyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Adayın, öğrenim gördüğü toplam ders döneminin en az 8 veya üzeri, toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri, ortak derslerin ise tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.