Açık Lise 3.dönem sınavları 7 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan adaylar tarafından gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında gerçekleşen sınavın ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...
AÖL sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lise 3. dönem sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar merak konusu oldu.
3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan ve ter döken adaylar tarafından sınav sonuçları araştırılmaya devam ediliyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. Dönem sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye haberimizde yer verilecektir.
SONAÇLARA NEREDEN BAKILACAK?
Sınav sonuçlarının açıklandığı takdirde öğrenciler "http://aol.meb.gov.tr/ " adresi üzerinden sonuçlarına erişim sağlayabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Adayın, öğrenim gördüğü toplam ders döneminin en az 8 veya üzeri, toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri, ortak derslerin ise tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
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