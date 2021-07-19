Arefe günü mesajları! En farklı, değişik arefe günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları, birçok kişi tarafından sevdiklerine yollamak üzere tercih ediliyor. Kurban Bayramı’nı müjdeleyen Arefe gününde, sevdiklerine iyi dileklerini sunmak isteyen vatandaşlar, ‘Arefe günü mesajları’ hakkında araştırma yapıyor. İşte bizde sizin için en güzel Arefe günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte en farklı, değişik Arefe günü mesajları ve sözleri!

Arefe günü mesajları

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun. | Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla… Arefe gününüz mübarek olsun. | Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bu günde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği kardeşliğin hiç bitmediği nice güzel bayramları muştulayan arefe gününüz mübarek olsun. | Bir avuç dua, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri ve birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe günümüz kutlu Olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.