Asıl faydası kabuğundaymış! Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Kaynatıp içtiğinizde öksürüğü anında kesiyor

Soğuk havaların kendini göstermeye başlamasıyla birlikte grip salgını da artmaya başladı. Halsizlik, burun akıntısı, öksürük ve ateş ile kendini belli eden grip için doğal yöntemler arayanlar sarımsak kabuğunun faydalarını duyunca çok şaşıracak.

Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak birçok hastalığa iyi geliyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olan sarımsağın kendisi kadar kabukları da faydalı. Genellikle yemeklerin içinde kullanılan sarımsak pek çok farklı alternatifle tüketilebiliyor.

Neredeyse tüm yemeklere ekleyebildiğimiz sarımsağın faydaları uzmanlar tarafından da onaylı. Pek çok hastalığa karşı vücudu koruyan sarımsak saç ve tırnak sağlığı, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, cinsel sağlık, kilo kontrolü gibi rahatsızlıklar başta olmak üzere birçok sorunun riskini de azaltıyor.

Yıllardır bilmeden çöpe attığımız sarımsak kabuğu, vücudu enfeksiyon ve iltihaptan arındırıyor. Sarımsak kabukları anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

Sarımsak kabuğu çayı, öksürük, balgamlı öksürük gibi sıkıntıların da önüne geçiyor. Geçmeyen öksürük krizlerinizi sarımsak çayı içerek ortadan kaldırabilirsiniz. Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzerek tükettiğiniz yemeklere, çorbalara ekleyebilirsiniz.