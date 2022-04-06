Azeri kızı Günel'in bir de annesini görün! Güzellikte kızını geçmiş

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra bir anda şöhreti yakalamıştı. İlk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti Azeri kızı Günel.



Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.



Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.



Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün.