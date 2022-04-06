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Azeri kızı Günel'in bir de annesini görün! Güzellikte kızını geçmiş

06.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem şarkısıyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, meşhur olduğunda küçük bir kız çocuğuydu. Şöhretle küçük yaşta tanışan Azeri kızı, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu. Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün. Anne Zöhre Zeynalova güzelliği ile kızını gölgede bıraktı.

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra bir anda şöhreti yakalamıştı. İlk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti Azeri kızı Günel.
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Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.
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Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.
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Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
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Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova
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