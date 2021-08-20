Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla olay oldu! "Estetiğe doymuyor"

13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcının son halini görenler tanımakta zorlandı.

Son paylaşımıyla dikkat çeken Günel Zeynalova'ya, takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı.

Estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüşen şarkıcıya 'Bu nasıl bir değişim, tanıyamadım!' yorumu yapıldı.