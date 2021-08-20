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  4. Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla olay oldu! "Estetiğe doymuyor"

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla olay oldu! "Estetiğe doymuyor"

20.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle şaşırtmaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcının son halini görenler tanımakta zorlandı.

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Son paylaşımıyla dikkat çeken Günel Zeynalova'ya, takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı.

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Estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüşen şarkıcıya 'Bu nasıl bir değişim, tanıyamadım!' yorumu yapıldı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova
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