Banu Alkan, Safiye Soyman'ın boğaz manzaralı evini gezdi! İkili arasında geçen diyalog şoke etti: "Ben kadınlığı başka yerde..."

6 sene önce Show Tv'de Dünya Güzellerim isimli programla Burcu Esmersoy moderatörlüğünde dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü yeni YouTube programları için bir araya geldi.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, bir süredir Safiye Soyman ve Banu Alkan ile Dünya Güzellerim Masada programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyordu.
Programdaki açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ersoy, projeden ayrıldığını duyurdu. Bir ay önce programdan ayrıldığını dile getiren Ersoy, yeni bölüm tanıtımda kendi adının geçmesine de sitem etti.
Her türlü detay hakkında konuşan bir de üzerine yorum yapan üçlünün programı bir süredir yayınlanıyordu. Geçtiğimiz gün "Safiye Soyman Ev Turu" başlığıyla yayınlanan bölümde sadece Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın olması dikkat çekti.
Epey eşyayla dolu boğaz manzaralı evinin her köşesini gezdiren Safiye Soyman zaman zaman sözleriyle güldürdü.
Safiye Soyman'ın ev turunun son ve en eğlenceli aşaması da mutfak kısmında oldu. Banu Alkan'ın da dahil olduğu bölümde ikili kısır yapmak için kolları sıvadı. İkili arasında geçen konuşma ise izleyenleri şaşırttı.