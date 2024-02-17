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  4. Banu Alkan, Safiye Soyman'ın boğaz manzaralı evini gezdi! İkili arasında geçen diyalog şoke etti: "Ben kadınlığı başka yerde..."

Banu Alkan, Safiye Soyman'ın boğaz manzaralı evini gezdi! İkili arasında geçen diyalog şoke etti: "Ben kadınlığı başka yerde..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Dünya Güzellerim Masada programı uzun bir aranın ardından 10.bölümüyle ekranlara geldi. Bülent Ersoy'un resmi olarak programdan ayrılmasından sonra program Safiye Soyman'ın ev turuyla karşımıza çıktı. Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın akıllara direkt cinselliği getiren konuşmaları gündeme bomba gibi düştü.

6 sene önce Show Tv'de Dünya Güzellerim isimli programla Burcu Esmersoy moderatörlüğünde dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü yeni YouTube programları için bir araya geldi.

Youtube

SAFİYE SOYMAN'IN EVİNİ GEZDİLER

Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, bir süredir Safiye Soyman ve Banu Alkan ile Dünya Güzellerim Masada programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyordu.

Programdaki açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ersoy, projeden ayrıldığını duyurdu. Bir ay önce programdan ayrıldığını dile getiren Ersoy, yeni bölüm tanıtımda kendi adının geçmesine de sitem etti.

Her türlü detay hakkında konuşan bir de üzerine yorum yapan üçlünün programı bir süredir yayınlanıyordu. Geçtiğimiz gün "Safiye Soyman Ev Turu" başlığıyla yayınlanan bölümde sadece Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın olması dikkat çekti.

Epey eşyayla dolu boğaz manzaralı evinin her köşesini gezdiren Safiye Soyman zaman zaman sözleriyle güldürdü.

Safiye Soyman'ın ev turunun son ve en eğlenceli aşaması da mutfak kısmında oldu. Banu Alkan'ın da dahil olduğu bölümde ikili kısır yapmak için kolları sıvadı. İkili arasında geçen konuşma ise izleyenleri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Güzellerim Burcu Esmersoy Bülent Ersoy turu
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