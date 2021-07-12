Bayramda hangi yollar ücretsiz olacak? Kurban Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısında önemli kararları kamuoyuna duyurdu. Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz olacak?

Bayramda hangi yollar ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı'na geri sayım başlamışken, vatandaşlar "Bayramda köprü ve otoyollar ücretli mi olacak?" sorusunu araştırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kurban Bayramı ile ilgili kararları açıklamak üzere canlı yayında konuştu.

Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı başlayacak! Erdoğan, köprü ve otoyollar hakkında "Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de Cuma gece yarısı başlayacaktır. Diğer yandan tamamlanan ulaştırma yatırımlarımızı peyderpey hizmete açmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.