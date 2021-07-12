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Bayramda hangi yollar ücretsiz olacak? Kurban Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

12.07.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının sonrasında basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ve Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişleri ile ilgili bir müjde geldi. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz olacak? Kurban Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısında önemli kararları kamuoyuna duyurdu. Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz olacak?

Bayramda hangi yollar ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı'na geri sayım başlamışken, vatandaşlar "Bayramda köprü ve otoyollar ücretli mi olacak?" sorusunu araştırmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kurban Bayramı ile ilgili kararları açıklamak üzere canlı yayında konuştu.

Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı başlayacak!

Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı başlayacak!
Erdoğan, köprü ve otoyollar hakkında "Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de Cuma gece yarısı başlayacaktır. Diğer yandan tamamlanan ulaştırma yatırımlarımızı peyderpey hizmete açmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü için ise "Araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin tabliye montajına başlıyoruz." şeklinde konuştu. Erdoğan sözlerini "Bu köprümüz inşallah Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün önemli sembollerinden biri olacaktır." şeklinde sürdürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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