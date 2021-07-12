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Bayramda otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?

12.07.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrası "Bayramda otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?" , "Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayrama ilişkin toplantı sonrasında birçok açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan köprülerin ve otoyolların ücretlerine ilişkin açıklama yapınca vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını da merak etti. Peki bayramda otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı? İşte ayrıntılar...

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası bayrama ilişkin alınan kararları açıklarken metro, otobüs, metrobüsün ücretsiz olup olmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

KÖPRÜLER VE OTOYOLALR ÜCRETSİZ

KÖPRÜLER VE OTOYOLALR ÜCRETSİZ
Bayramda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağı duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Köprülerde ve otoyollarda uygulanacak olan ücretsiz geçiş hakkı cuma gece yarısı başlayacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerin indirimli olarak seyahat edebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." diye konuştu.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN
Bayram tatili 16 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'da sona erecek.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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