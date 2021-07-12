Kurban Bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan köprülerin ve otoyolların ücretlerine ilişkin açıklama yapınca vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını da merak etti. Peki bayramda otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı? İşte ayrıntılar...

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası bayrama ilişkin alınan kararları açıklarken metro, otobüs, metrobüsün ücretsiz olup olmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

KÖPRÜLER VE OTOYOLALR ÜCRETSİZ Bayramda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağı duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Köprülerde ve otoyollarda uygulanacak olan ücretsiz geçiş hakkı cuma gece yarısı başlayacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerin indirimli olarak seyahat edebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." diye konuştu.