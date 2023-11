Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 200 milyon euro'luk projesini açıkladı! ''Devletten her anlamda izin aldık''

"HER AYRINTIYA HAKİMİZ"

"Beşiktaşımızın olağanüstü genel kuruluna sadece 4 gün kaldı. Adaylık sürecinde sayısız Beşiktaşlıyla bir araya geldik. Görüşlerini dinledik, önerilerini not ettik. Hepimizin derdi aynı. Sonuç olarak, bir kere daha anladık ki camiamızın kaybedecek tek bir dakikası yok. Futboldan başlayarak, mali yapıyla, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsinde tek tek yaratacağız. Her konu başlığı için çalıştık. Her ayrıntıya hakimiz"