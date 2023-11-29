SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 200 milyon euro'luk projesini açıkladı! ''Devletten her anlamda izin aldık''

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 200 milyon euro'luk projesini açıkladı! ''Devletten her anlamda izin aldık''

29.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta başkan adaylığı yarışı git gide kızışıyor. Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında projelerini açıkladı ve siyah-beyazlı taraftarlara 200 milyon euro'luk müjdeyi paylaştı.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçime az bir süre kala düzenlediği lansmanda projelerini tek tek açıkladı.

Canlı Skor

"HER AYRINTIYA HAKİMİZ"

"HER AYRINTIYA HAKİMİZ"
"Beşiktaşımızın olağanüstü genel kuruluna sadece 4 gün kaldı. Adaylık sürecinde sayısız Beşiktaşlıyla bir araya geldik. Görüşlerini dinledik, önerilerini not ettik. Hepimizin derdi aynı. Sonuç olarak, bir kere daha anladık ki camiamızın kaybedecek tek bir dakikası yok. Futboldan başlayarak, mali yapıyla, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsinde tek tek yaratacağız. Her konu başlığı için çalıştık. Her ayrıntıya hakimiz"

"VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMEK İSTİYORUZ"

"VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMEK İSTİYORUZ"
"İlk günden söylediğim gibi yapamacağım hiçbir projeyi açıklamayacağım. Kısa vadeli en büyük işimizin futbol takımını ayağa kaldırmak olduğunu tekrar belirtmek isterim. Rıza hocamızın talepleriyle, 2-3 nokta transferler takımımıza ivme kazandırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun için görüşmeleri ve maddi hazırlıkları yaptık. 3 Aralık akşamı bu takviyeleri yapmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek istiyoruz"

"BANKA BORÇLARINI KAPATACAĞIZ"

"BANKA BORÇLARINI KAPATACAĞIZ"
"Banka ve kamu borçlarını kapatacağız. Komşu mesafede 70-80 m2'lik alan var. Bu alanı da projeyi de alırsak, faiz yükünden kurtulacağız. Bu projenin geliştirilmesinde başta Serhan Çetinsaya olmak üzere, tüm Beşiktaşlı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu gelirin transfere harcanmamasını teminat altına almak zorundayız. Tüm geliri kulübün kasasına girmeden bankalara gitmesi konusunda planladık. Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız."

STADYUM KAPASİTESİ ARTIYOR

STADYUM KAPASİTESİ ARTIYOR
"Stadımızın, Yeni Açık Tribünü’nde uygulayacağımız, “Safe Standing Sandalyelerimiz” ile kapasitemizi artıracağız. Böylelikle, 9836 bilet daha satarak, gücümüze güç katacağız. Stadımızda yapacağımız bir değişiklik daha; Misafir takım tribününü iki kat olarak kurgulayarak, alanı daraltacağız. Bu daralmayla birlikte, misafir takımın sesini daha da az duyacağız. Ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında, rakip tribüne ses yutucu şeffaf panel konumlandıracağız. Hep birlikte yeniden desibel rekoru kırmaya var mısınız?"

"200 MİLYON EURO GELİR"

"200 MİLYON EURO GELİR"
"İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede yer alacak Beşiktaş gayrı menkul projesini hayata geçiriyoruz. Yarım milyon m2'lik ağaçsız, eski bir maden arazisinin Beşiktaş'a kazandırılması için devletten onayımızı aldık, arsa sahipleriyle ön anlaşma yaptık. Buraya yapılacak gayrimenkullerle 200 Milyon Euro elde edilecek."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş aday
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Seçil Erzan'ın çantacısının Bulgaristan trafiği

Seçil Erzan'ın çantacısının Bulgaristan trafiği

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.