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  4. Binlerce kitap arasından seçildi! Son 125 yılın en iyi 25 kitabı belli oldu

Binlerce kitap arasından seçildi! Son 125 yılın en iyi 25 kitabı belli oldu

03.12.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Time dünya çapındaki okurları için dev bir anket başlattı. Son 125 yılın en iyi kitabının belirlenmesi için başlatılan ankette dünya klasikleri yarıştı. Okuyucuların çevrimiçi olarak oy kullanabildiği anket için 25 finalist belli oldu.

Amerika’nın popüler gazetelerinden biri olan New York Time, son 125 yılın en iyi kitabını belirlemek için “Vote For the Best Book” başlığıyla bir anket başlattı. Dün başlayan yeni anketle tüm okurlar, 25 kitap içerisinde en fazla 3 adet olacak şekilde oylamaya katılabilecek. Anketin sonucu aralık ayı içerisinde açıklanacak.

İŞTE FİNALE KALAN 25 KİTAPLAR

1. 1984 (Bin Dokuz Yüz Seksen Dört) George Orwell-1949

1. 1984 (Bin Dokuz Yüz Seksen Dört) George Orwell-1949

2. All the Light We Cannot See (Göremediğimiz Tüm Işıklar) – Anthony Doerr- 2014

2. All the Light We Cannot See (Göremediğimiz Tüm Işıklar) – Anthony Doerr- 2014

3. Beloved (Sevilen) – Toni Morrison -1987

3. Beloved (Sevilen) – Toni Morrison -1987

4.Catch-22 (Madde 22) – Joseph Heller -1961

4.Catch-22 (Madde 22) – Joseph Heller -1961

5. The Catcher in the Rye (Çavdar Tarlasında Çocuklar) – J.D. Salinger-1951

5. The Catcher in the Rye (Çavdar Tarlasında Çocuklar) – J.D. Salinger-1951
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