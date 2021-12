Binlerce kitap arasından seçildi! Son 125 yılın en iyi 25 kitabı belli oldu

Amerika’nın popüler gazetelerinden biri olan New York Time, son 125 yılın en iyi kitabını belirlemek için “Vote For the Best Book” başlığıyla bir anket başlattı. Dün başlayan yeni anketle tüm okurlar, 25 kitap içerisinde en fazla 3 adet olacak şekilde oylamaya katılabilecek. Anketin sonucu aralık ayı içerisinde açıklanacak.

İŞTE FİNALE KALAN 25 KİTAPLAR

1. 1984 (Bin Dokuz Yüz Seksen Dört) George Orwell-1949

2. All the Light We Cannot See (Göremediğimiz Tüm Işıklar) – Anthony Doerr- 2014

3. Beloved (Sevilen) – Toni Morrison -1987

4.Catch-22 (Madde 22) – Joseph Heller -1961