Bodrum’da bayram hareketliliği! Oteller rezervasyonlarında doluluk oranı bayram öncesinde yüzde 80’e çıktı

1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Turistik tesisler tiplerine göre değişkenlik göstermektedir. Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL'ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro’ya (158 bin TL) kadar çıkıyor" dedi.

Bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getiren Ömer Faruk Dengiz, "Yıllar sonra hayat normale döndü. Otellerden güzel haberler aldık. Bayram öncesinde bakıldığında otellerde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Bayrama kadar her gün, bu oran artmaya devam ediyor. Tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeli. Bayramda genel olarak bakıldığında 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. 27 Mart'ta yurt dışı uçuşları başladı, ilk uçuşlar İngiltere'den gerçekleşti. 15 Nisan'a kadar 15 bin yabancı turist Bodrum'a girmiş bulunuyor. Uçaklarda yüzde 80 doluluk mevcut. Bu iyi bir oran ve her şeye rağmen uçakların dolu gelmesi iyi bir gelişme. İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden turistler, Bodrum'a gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarını önceden yapmalarını tavsiye ediyorum. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin. TÜRSAB onaylı, bilinen acentelerden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.