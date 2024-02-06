Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına yapılan terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

