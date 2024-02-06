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  4. Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

06.02.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına yapılan terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un tutuklu yargılanan ablası Necmiye Birkoç'un davası görüldü. Dava sonrasında Necmiye Birkoç'un duruşmasına katılanlar gözaltına alındı. Öte yandan etkisiz hale getirilen diğer terörist Emrah Yayla'yla ilgili de yeni detaylara ulaşıldı. Saldırıdan sonra İdil Kültür Merkezine de operasyon düzenlendi ve 3 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına yapılan terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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2 NİSAN'A ERTELENDİ

Duruşma, 2 Nisan'a ertelendi. Duruşmanın hemen ardından Terörle Mücadele Şube polisleri, davaya katılanlardan Necmiye Birkoç'un kız kardeşi ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Tutuklu sanık Necmiye Birkoç'un da terör saldırısıyla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NE OPERASYON

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NE OPERASYON

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminin ardından İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. O anlar İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı.

Biri kadın 2 saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken Okmeydanı İdil Kültür Merkezine Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Emniyet güçleri içeride arama yaparken 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri merkezde bulunan örgüt materyallerine el koydu.

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terörist çağlayan saldırı
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