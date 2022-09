Caner Erkin bir konuştu, pir konuştu! Hamit Altıntop'u hedef aldı...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün formasını giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Milli takımı bırakıp bırakmadığı konusunda ifadeler kullanan Caner Erkin, Hamit Altıntop'u hedef aldı.

HAMİT ALTINTOP NE DEDİ?

Hamit Altıntop, Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası, "Kuntz'tan önce yaş ortalamamız 27.5-28'di. Kuntz ile beraber kadro değişti. Burak Yılmaz'ın bırakması büyük kayıp. Telafi etmek kolay değil. Güzel performanslarıyla, golleriyle bir yere taşımış biri. Caner ve Gökhan'ın bırakması... Böyle böyle değişim içindeyiz. Olumlu taraflarına bakalım. Ferdi'yi, Salih Özcan'ı buraya kazandırdık. Hakan Çalhanoğlu farklı bir pozisyonla ön plana çıktı. Cengiz canlandı. Harbiden sorumluluk alıyor, liderlik yapmaya çalışıyor. Merih, Çağlar da sorumluluk alıyor. Çok değerli kalecilerimiz de var. Kalecilerimizi değerlendirdiğinde onların da üstüne koyması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN MİLLİ TAKIMI BIRAKMADIM"

Milli Takım'ı bırakmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyoruk ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ" ifadelerini kullandı.