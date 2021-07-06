Caroline Stanbury 19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Cem Habib, 2003 yılında aşk yaşamaya başladığı İngiliz sunucu-oyuncu Caroline Stanbury ile 2014’te İstanbul’da evlenip İngiltere’ye yerleşmişti.
19 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİNİ ÖPMEYE DOYAMADI
Cem Habib, 2003 yılında aşk yaşamaya başladığı İngiliz sunucu-oyuncu Caroline Stanbury ile 2014’te İstanbul’da evlenip İngiltere’ye yerleşmişti.
Yasmin, Aaron ve Zack adlarında 3 çocuğu olan çift, geçtiğimiz ocak ayında boşandı.
İngiltere'nin en tanınmış simalarından Caroline Stanbury, yeni bir aşk için elini çabuk tutmuş ve İspanyol futbolcu Sergio Carrallo’ya kalbini kaptırmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çift, tatil için soluğu Yunanistan Mykonos'ta aldı.
Tatilde samimi halleri dikkatlerden kaçmayan çift, objektiflere aldırmadan öpüşmeye devam etti.
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