Caroline Stanbury 19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Yasmin, Aaron ve Zack adlarında 3 çocuğu olan çift, geçtiğimiz ocak ayında boşandı.

İngiltere'nin en tanınmış simalarından Caroline Stanbury, yeni bir aşk için elini çabuk tutmuş ve İspanyol futbolcu Sergio Carrallo’ya kalbini kaptırmıştı.