CHP büyükşehir belediyesini kaybedebilir! Anket sonucunda 'Özlem Çerçioğlu' sürprizi: İzmir'de fark açık ama...

Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi. Cumhuriyet Hal Partisi'nin "kalesi" olarak bilinen İzmir'de fark açık ancak Aydın'da Özlem Çerçioğlu için de sürpriz bir tablo ortaya çıktı.

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