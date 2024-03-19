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CHP büyükşehir belediyesini kaybedebilir! Anket sonucunda 'Özlem Çerçioğlu' sürprizi: İzmir'de fark açık ama...

19.03.2024 10:42
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31 Mart akşamı çıkacak sandık sonucu merakla beklenen iki ilden yeni anketler geldi. CHP'nin mevcut başkan yerine farklı aday gösterdiği İzmir'de Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ arasındaki fark dikkat çekti. İki dönemdir yönettiği Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ise CHP ummadığı bir sonuçla karşı karşıya!

Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi. Cumhuriyet Hal Partisi'nin "kalesi" olarak bilinen İzmir'de fark açık ancak Aydın'da Özlem Çerçioğlu için de sürpriz bir tablo ortaya çıktı.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

PİAR Araştırma, İzmir ve Aydın'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. 2 bin 900 İzmir seçmeni 12-16 Mart arasında büyükşehir adaylarından hangisine oy vereceğini yanıtladı.

CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 50,4 oy oranıyla ipi göğüsledi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ise yüzde 37,5 ile ikinci sırada yer aldı. Dağ'ı yüzde 5,2 ile DEM Parti eş başkan adayları Akın Birdal ile Türkan Aslan izledi.

İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'yi tercih edenlerin oranı yüzde 4,7 oldu. Katılımcıların yüzde 2,2'sinin tercihi ise diğer partilerin adaylarından yana.

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Aydın'da ise CHP aleyhine bir sonuç ortaya çıktı.

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