CHP büyükşehir belediyesini kaybedebilir! Anket sonucunda 'Özlem Çerçioğlu' sürprizi: İzmir'de fark açık ama...

Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi. Cumhuriyet Hal Partisi'nin "kalesi" olarak bilinen İzmir'de fark açık ancak Aydın'da Özlem Çerçioğlu için de sürpriz bir tablo ortaya çıktı.
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PİAR Araştırma, İzmir ve Aydın'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. 2 bin 900 İzmir seçmeni 12-16 Mart arasında büyükşehir adaylarından hangisine oy vereceğini yanıtladı.
CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 50,4 oy oranıyla ipi göğüsledi.
Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ise yüzde 37,5 ile ikinci sırada yer aldı. Dağ'ı yüzde 5,2 ile DEM Parti eş başkan adayları Akın Birdal ile Türkan Aslan izledi.
İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'yi tercih edenlerin oranı yüzde 4,7 oldu. Katılımcıların yüzde 2,2'sinin tercihi ise diğer partilerin adaylarından yana.
Aydın'da ise CHP aleyhine bir sonuç ortaya çıktı.