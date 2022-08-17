Cilt bakımında yapılan en büyük hata! Cilt bakımının cilt sağlığına faydaları nelerdir?

Cilt bakımında yapılan en büyük hata, cildin asitliğine uygun olmayan cilt tipini tanımadan yüz temizleyici kullanmaktır. Bu şekilde yapılan cilt bakımı cildi iyileştirmekten çok zarar verebilir. Dr. Berkin Gence, cilt bakımının önemini ve faydalarını tüm ayrıntılarıyla sizler için anlatıyor.

CİLT BAKIMININ CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

DOĞRU CİLT BAKIMI CİLT TİPİNİ TANIMAKLA BAŞLAR Doğru bir cilt bakım rutininin en önemli adı cilt tipinize uygun ürünler kullanmaktır. Herkes için genel kural, kullanımdan sonra sıkı ve kuru hissetmeyen ürünleri tercih etmektir.



Kullanılan ürünler kişilerin cilt tiplerine uygun olmakla birlikte, yaşadıkları hastalıklara göre de belirlenmelidir. Yaygın bir hata, yağlı cilde sahip kişilerin cildini nemlendirmekten kaçınmalarıdır. Her cilt tipi neme ihtiyaç duyar. Yağlı cilde sahip kişiler cilt tipine uygun ürünleri tercih etmelidir.



Kuru cilt daha fazla neme ihtiyaç duyabilir. Doktorlarının tavsiyesi üzerine hyalüronik asit içeren kremler kullanabilirler. Bir ürün ne kadar doğal içerik içerirse, cilt tahrişi riski o kadar az olur. Kullanacağınız nemlendirici ürünlerin hyalüronik asit içermesi, yaşlanma karşıtı kremlerin ise shea yağı içermesi cildiniz için önemli bir unsurdur. Özellikle paraben ve koku içeren ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.



GÜNEŞ KREMİNİ UNUTMAK OLMAZ Güneş ışığı sağlık için iyidir, ancak zararlı güneş ışığı ciltte lekelere ve yaşlanma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ister cilt bakımı sonrası ister günlük yaşamda güneş kremi kullanma alışkanlığını geliştirmelisiniz.

