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  4. Cilt bakımında yapılan en büyük hata! Cilt bakımının cilt sağlığına faydaları nelerdir?

Cilt bakımında yapılan en büyük hata! Cilt bakımının cilt sağlığına faydaları nelerdir?

17.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildimizi ne kadar korumaya çalışsak da çevresel faktörlerden zararlı etkilenebilir. Zararlı güneş ışınları ve çevre kirliliği bunların başında gelmektedir. Cildinizi korumanın yolu düzenli cilt bakımı yapmaktan geçer. Kişiye özel, doğru ve etkili cilt bakımı sayesinde cilt temizlenir ve tahriş edici dış etkenler azaltılır.

Cilt bakımında yapılan en büyük hata, cildin asitliğine uygun olmayan cilt tipini tanımadan yüz temizleyici kullanmaktır. Bu şekilde yapılan cilt bakımı cildi iyileştirmekten çok zarar verebilir. Dr. Berkin Gence, cilt bakımının önemini ve faydalarını tüm ayrıntılarıyla sizler için anlatıyor.

CİLT BAKIMININ CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

DOĞRU CİLT BAKIMI CİLT TİPİNİ TANIMAKLA BAŞLAR

DOĞRU CİLT BAKIMI CİLT TİPİNİ TANIMAKLA BAŞLAR
Doğru bir cilt bakım rutininin en önemli adı cilt tipinize uygun ürünler kullanmaktır. Herkes için genel kural, kullanımdan sonra sıkı ve kuru hissetmeyen ürünleri tercih etmektir.
Kullanılan ürünler kişilerin cilt tiplerine uygun olmakla birlikte, yaşadıkları hastalıklara göre de belirlenmelidir. Yaygın bir hata, yağlı cilde sahip kişilerin cildini nemlendirmekten kaçınmalarıdır. Her cilt tipi neme ihtiyaç duyar. Yağlı cilde sahip kişiler cilt tipine uygun ürünleri tercih etmelidir.
Kuru cilt daha fazla neme ihtiyaç duyabilir. Doktorlarının tavsiyesi üzerine hyalüronik asit içeren kremler kullanabilirler. Bir ürün ne kadar doğal içerik içerirse, cilt tahrişi riski o kadar az olur. Kullanacağınız nemlendirici ürünlerin hyalüronik asit içermesi, yaşlanma karşıtı kremlerin ise shea yağı içermesi cildiniz için önemli bir unsurdur. Özellikle paraben ve koku içeren ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

GÜNEŞ KREMİNİ UNUTMAK OLMAZ

GÜNEŞ KREMİNİ UNUTMAK OLMAZ
Güneş ışığı sağlık için iyidir, ancak zararlı güneş ışığı ciltte lekelere ve yaşlanma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ister cilt bakımı sonrası ister günlük yaşamda güneş kremi kullanma alışkanlığını geliştirmelisiniz.

DERİNLEMESİNE CİLT TEMİZLİĞİ İÇİN…

DERİNLEMESİNE CİLT TEMİZLİĞİ İÇİN…
Medikal cilt bakımının cilde faydaları; cildin derinlemesine temizlenmesi, canlı ve sağlıklı bir görünüm elde edilmesidir. Cilt elastikiyetini geri kazanır ve gözenekler temizlenir. Cildin nem dengesini normal seviyelere getirmeye yardımcı olur. Cildinizin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri cildinize uygulanır.
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