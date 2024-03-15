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  4. Çukur dizisinin Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak'ın itirafı olay oldu! Dizideki o sahnede bayılmış...

Çukur dizisinin Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak'ın itirafı olay oldu! Dizideki o sahnede bayılmış...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 12:33
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Daha önce Yargı'da Savcı Pars rolüyle hafızlara kazınan Mehmet Yılmaz Ak şimdi de Bahar'da Timur karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda çektiği bir sahne yüzünden bayıldığını itiraf etti.

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.

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"AYAKLARIMDAN ASIN DEDİM"

Yargı dizisindeki Savcı Pars rolüyle hafızalara kazınan Mehmet Yılmaz Ak, son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor.

Yargı'dan kötü bir sonla ayrılan Ak güzel bir diziyle yeniden seyircilerin karşısına çıktı. Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar isimli dizide Ak, Doktor Timur rolüne hayat veriyor.

Dizideki rolü çok konuşulan oyuncuya sosyal medyada yorum yağıyor. 

Mehmet Yılmaz Ak yıllar önce Çukur'da Ersoy karakterine hayat vermişti.  Yıllar sonra ünlü oyuncudan Çukur'daki bir sahneyle ilgili bir itiraf geldi.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Ak, Çukur'da vince asıldığı sahnede bayıldığını anlattı.

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