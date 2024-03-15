Çukur dizisinin Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak'ın itirafı olay oldu! Dizideki o sahnede bayılmış...

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.
Yargı dizisindeki Savcı Pars rolüyle hafızalara kazınan Mehmet Yılmaz Ak, son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor.
Yargı'dan kötü bir sonla ayrılan Ak güzel bir diziyle yeniden seyircilerin karşısına çıktı. Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar isimli dizide Ak, Doktor Timur rolüne hayat veriyor.
Dizideki rolü çok konuşulan oyuncuya sosyal medyada yorum yağıyor.
Mehmet Yılmaz Ak yıllar önce Çukur'da Ersoy karakterine hayat vermişti. Yıllar sonra ünlü oyuncudan Çukur'daki bir sahneyle ilgili bir itiraf geldi.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Ak, Çukur'da vince asıldığı sahnede bayıldığını anlattı.