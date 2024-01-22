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    4. Daha önce hiç duymadınız! Birbirinden etkili 10 cilt bakım önerisi

    Daha önce hiç duymadınız! Birbirinden etkili 10 cilt bakım önerisi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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    Cilt bakımı, güzellik ve sağlığımız için önemli bir adımdır. Bu konuda bazen sıradan öneriler yerine farklı ve etkili çözümlere ihtiyaç duyulabiliyor. İşte daha önce belki de hiç duymadığınız 10 muhteşem cilt bakım önerisi...

    Cilt bakımı konusunda yeni şeyler öğrenmek cildimizi daha iyi korumak ve güzelleştirmek adına önem arz eder. Cilt bakım rutinine yeni ve etkili dokunuşlar katmak isteyenlere 10 harika cilt bakım önerisini haberimizde derledik.

    BİRBİRİNDEN ETKİLİ 10 CİLT BAKIMI ÖNERİSİ!

    PAPAYA MASKESİ

    PAPAYA MASKESİ

    Papaya püresini yüzünüze uygulayarak doğal bir meyve maskesi yapabilirsiniz. Papaya, cildi besler ve parlatır.

    BATIKLAR İÇİN ETKİLİ PEELİNG

    BATIKLAR İÇİN ETKİLİ PEELİNG

    Malzemeler: 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu, 3 yemek kaşığı bebek yağı (hindistancevizi yağı/ zeytinyağı da olur)

    Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Cildinize masaj yaparak uygulayın. 15-20 dakika bekleterek bol su ile yıkayın. Bu peelingi haftada 2 kere yapabilirsiniz.

    BAL VE TARÇIN MASKESİ

    BAL VE TARÇIN MASKESİ

    Bal ve tarçın karışımını kullanarak doğal bir peeling yapabilirsiniz. Bu karışımı cildinize uygulayıp nazikçe masaj yapın, ardından ılık su ile yıkayın. Bu peeling, ölü hücreleri temizler ve cildinizi yeniler.

    SAÇLARI PARLATAN MUZ MASKESİ

    SAÇLARI PARLATAN MUZ MASKESİ

    Malzemeler: 1 muz, 1 yumurta ve 1 çorba kaşığı bal. Tüm malzemeleri küçük bir kapta birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayın, çok hızlı bir şekilde şaşırtıcı sonuçlar alacaksınız.

    CİLDE YEŞİL ÇAYLI BUZ UYGULAMASI

    CİLDE YEŞİL ÇAYLI BUZ UYGULAMASI

    Yeşil çay demleyip dondurucuda buz kalıplarına koyun. Ardından bu yeşil çay buzlarını yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinize masaj yaparak uygulayın. Yeşil çay antioksidanlar açısından zengindir ve cildi canlandırabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    cilt bakımı güzellik
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