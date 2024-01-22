Daha önce hiç duymadınız! Birbirinden etkili 10 cilt bakım önerisi

SAÇLARI PARLATAN MUZ MASKESİ

Malzemeler: 1 muz, 1 yumurta ve 1 çorba kaşığı bal. Tüm malzemeleri küçük bir kapta birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayın, çok hızlı bir şekilde şaşırtıcı sonuçlar alacaksınız.