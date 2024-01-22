Daha önce hiç duymadınız! Birbirinden etkili 10 cilt bakım önerisi

Cilt bakımı konusunda yeni şeyler öğrenmek cildimizi daha iyi korumak ve güzelleştirmek adına önem arz eder. Cilt bakım rutinine yeni ve etkili dokunuşlar katmak isteyenlere 10 harika cilt bakım önerisini haberimizde derledik.
Papaya püresini yüzünüze uygulayarak doğal bir meyve maskesi yapabilirsiniz. Papaya, cildi besler ve parlatır.
Malzemeler: 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu, 3 yemek kaşığı bebek yağı (hindistancevizi yağı/ zeytinyağı da olur)
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Cildinize masaj yaparak uygulayın. 15-20 dakika bekleterek bol su ile yıkayın. Bu peelingi haftada 2 kere yapabilirsiniz.
Bal ve tarçın karışımını kullanarak doğal bir peeling yapabilirsiniz. Bu karışımı cildinize uygulayıp nazikçe masaj yapın, ardından ılık su ile yıkayın. Bu peeling, ölü hücreleri temizler ve cildinizi yeniler.
Malzemeler: 1 muz, 1 yumurta ve 1 çorba kaşığı bal. Tüm malzemeleri küçük bir kapta birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayın, çok hızlı bir şekilde şaşırtıcı sonuçlar alacaksınız.
Yeşil çay demleyip dondurucuda buz kalıplarına koyun. Ardından bu yeşil çay buzlarını yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinize masaj yaparak uygulayın. Yeşil çay antioksidanlar açısından zengindir ve cildi canlandırabilir.