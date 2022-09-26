Düğününe bir servet harcadı! Finanse etmek için seksi fotoğraflarını sattı

YÜZBİNLERCE STERLİN KAZANIYOR 34 yaşındaki Bonnie Locket, dünyaca ünlü yetişkin içerik platformunda ayda 150.000 ila 250.000 sterlin arasında kazandığını açıklayan bir yetişkin içerik üreticisi. Genç kadın bu sayede, 31 Ağustos'ta 36 yaşındaki sevgilisi Bradley Hepburn ile evlendiğinde hiçbir masraftan kaçınmak zorunda kalmadı.

HEP BÖYLE BİR DÜĞÜN HAYAL ETMİŞ Küçüklüğünden beri her zaman abartılı bir düğün hayal ettiğini söyleyen Bonnie, bunu yetişkinler için içerik üreterek yapabilmiş olmanın büyük bir başarı olduğunu söyledi. Pek çok misafirin, bunun şimdiye kadar gittikleri en iyi düğün ve bir ömür boyu unutulmayacak bir deneyim olduğunu söylediklerini aktaran genç kadın, bunu mümkün kıldığı için seksi fotoğraflarına müteşekkir olduğunu açıkladı.





HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ PAHALIYA PATLADI Düğünlerinin sorunsuz geçmesini sağlamak için bir ünlü bir organizatör ile anlaşarak 12.000 sterlin harcayan çift, en büyük giderlerinin 10.000 sterlinlik bir havai fişek gösterisi ve 25.000 sterlinlik düğün görüntüleri olduğunu açıkladı.









5 METRELİK KUYRUK Düğünün gerçekleşeceği alanın dekorasyonu için 50.000 sterlin ayıran Bonnie'nin gelin çiçeği de ünlü çiçekçi Larry Walshe tasarımıydı. Bonnie, gelinliği için masraftan kaçınmadı ve tam 20.000 sterlin harcadı.



Tasarımcı Galia Lahav'ın tarafından hazırlanan balık model gelinliğin, beş metrelik destansı bir kuyruğu vardı.



