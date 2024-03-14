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    4. Dünya bu olayı konuşuyor! Yıllardır aranan seri katil yarışma programına katılmış: Mektupla her şeyi itiraf etti

    Dünya bu olayı konuşuyor! Yıllardır aranan seri katil yarışma programına katılmış: Mektupla her şeyi itiraf etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 13:32
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    Fransa'da onlarca kişinin tecavüz ve ölümünden sorunlu tutulan seri katil François Verove'nin ölümünden öncesinde bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Ülkenin popüler yarışma programı Tout le monde veut prendre sa place'a (Herkes yerini almak istiyor) katılan Verove'nin intihar etmeden önce eşine bıraktığı itiraf mektubu tüm gerçekleri ortaya çıkarttı.

    Fransa'nın güneyindeki La Grande-Motte isimli kasabada eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan François Verove isimli bir adamın seri katil olduğunu ortaya çıkması başta eşi olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Onlarca kişiye tecavüz ederek ölümüne neden olan Verone'nin halk tarafından saygı duyulan bir kişi olduğu belirtilirken yıllarca seri katil kimliğini gizlemeyi başararak bir yarışma programına bile katıldığı ifade edildi. Seri katilin yarışma programına katıldığını, Marianne isimli dergi ortaya çıktı. Verone'nin yarışma programındaki görüntüleri bir anda sosyal medyada popüler oldu.

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    POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Yarışmada sakin tavırlar sergileyen Verone, polis olduğunu ve yaya bir şekilde devriye gezerek düzenini sağladığını iddia etti.

    Programda yasaların öneminden ve kanun ile düzenin sağlamasının gerekliliklerinden söz eden Verone, limpiyatlar ve tüberküloz aşılarıyla ilgili iki genel kültür sorusuna yanlış cevap vererek elendi.

    EŞİNE BIRAKTIĞI NOTLA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    EŞİNE BIRAKTIĞI NOTLA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Yarışmaya katıldıktan sonra kimliğinin ortaya çıktığını ve polis tarafından yakalanacağını düşünen Verone, günlük kiralık olarak tuttuğu bir evde intihar etti. İşlediği suçları itiraf eden Verone, cinayetlerin nedenlerinin içinde taşıdığı öfke olduğunu söyledi.

    Kocasının mektubunda, "Dayanamadığım zamanlar oldu ve masum birini yok etmek, lekelemek, öldürmek zorunda kaldım" ifadesini kullandığını belirten eşi ise kocasının bir seri katil olduğunu hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

    ONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

    ONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

    Fransa'da buluna kayıtlara göre, Verone'in 1986 yılında 11 yaşındaki Cecile Bloch'u, 38 yaşındaki Gilles Politi ve 20 yaşındaki Alman değişim öğrencisi Irmgard Müller'i de öldürdüğü belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Fransa seri katil
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