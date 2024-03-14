Dünya bu olayı konuşuyor! Yıllardır aranan seri katil yarışma programına katılmış: Mektupla her şeyi itiraf etti

Fransa'nın güneyindeki La Grande-Motte isimli kasabada eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan François Verove isimli bir adamın seri katil olduğunu ortaya çıkması başta eşi olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Onlarca kişiye tecavüz ederek ölümüne neden olan Verone'nin halk tarafından saygı duyulan bir kişi olduğu belirtilirken yıllarca seri katil kimliğini gizlemeyi başararak bir yarışma programına bile katıldığı ifade edildi. Seri katilin yarışma programına katıldığını, Marianne isimli dergi ortaya çıktı. Verone'nin yarışma programındaki görüntüleri bir anda sosyal medyada popüler oldu.



