Dünyada bir ilk! Cilt kanseri için çığır açacak tedavi yöntemi onaylandı: Hasta başı 515 bin dolar

16 Şubat Cuma günü FDA'da, agresif ve ilerlemiş tümörlerin çoğunun tedavi şeklini değiştirebilecek yeni bir kanser terapisini onayladı. Iovance Biotherapeutics şirketinin Amtagvi adı verilen tedavi yönetimi, diğer ilaçları denemiş ve başarısız olmuş cilk kanseri hastalarına umut olabilecek. Bu yöntem TIL tedavisi olarak da biliyor ve tümörlerin içindeki bağışıklık hücrelerinin sayısını artırarak kanserle savaşma güçlerinden yararlanmayı hedefliyor.
Bu yöntemle katı tümörleri tedavi etmek için ilk kez bir hücresel terapi onaylandı. İlaca, faz 2 klinik deneyinin sonuçlarına dayanarak hızlı bir onay verildi. Şirket, tedavinin faydalarını doğrulamak için daha büyük bir 3. aşama denemesi yürütmeye başladı. Terapinin liste fiyatı (sigorta ve diğer olası indirimlerden önceki fiyat) hasta başına 515.000 dolar.
Boston'daki Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nden kıdemli doktor Dr. Elizabeth Buchbinder, ilacın etkikisi için "Bu çok büyük olacak" dedi. Cilt kanserinin "20'ye yakın farklı tedavinin olduğu kanserlerden biri olmadığını" belirterek, “Seçenekleriniz hızla tükenmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.
TIL, tümörlerin içinde bulunan bağışıklık hücreleri olan, tümöre infiltre eden lenfositleri ifade eder. Ancak hiçbir yerde bu hücrelerin kanser hücrelerine karşı etkili bir şekilde savaşmaya yetecek kadar sayısı yoktur. TIL tedavisi, kısmen bu bağışıklık hücrelerinin bir kısmının hastanın tümöründen çıkarılmasını ve bunların laboratuvarda milyarlarca kez kopyalanmasını, ardından bunların hastaya geri verilmesini içerir.
Bu, sağlıklı hücrelerin kişinin vücudundan alındığı ve daha sonra kanserle savaşmak üzere laboratuvarda değiştirildiği CAR-T hücre terapisine benzer. Bu genellikle lösemi ve lenfoma gibi tedavisi zor kan kanserleri için kullanılır. TIL terapisinde, kullanılan hücreler zaten kanseri tanıyacak şekilde programlanmıştır; laboratuvarda değişiklik yapılmasına gerek yoktur; yalnızca kanserle savaşmak için sayılarının artırılması gerekir.
gibi TIL tedavisi de tek seferlik bir tedavidir, ancak tüm süreç sekiz haftaya kadar sürebilir. Iovance'a göre TIL hücreleri ilk olarak tümörden minimal invaziv bir prosedürle toplanıyor ve ardından laboratuvarda büyütülüp çoğaltılıyor; bu süreç 22 gün sürüyor.