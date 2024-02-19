Dünyada bir ilk! Cilt kanseri için çığır açacak tedavi yöntemi onaylandı: Hasta başı 515 bin dolar

TEDAVİ YÖNTEMİ NASIL?

TIL, tümörlerin içinde bulunan bağışıklık hücreleri olan, tümöre infiltre eden lenfositleri ifade eder. Ancak hiçbir yerde bu hücrelerin kanser hücrelerine karşı etkili bir şekilde savaşmaya yetecek kadar sayısı yoktur. TIL tedavisi, kısmen bu bağışıklık hücrelerinin bir kısmının hastanın tümöründen çıkarılmasını ve bunların laboratuvarda milyarlarca kez kopyalanmasını, ardından bunların hastaya geri verilmesini içerir.