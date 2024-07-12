E-sigara içenler dikkat! Korkunç olay: İki kız kardeşin akciğerleri söndü! Hayatları kabusa döndü "Çocuklara yönelik pazarlıyorlar"

Tazmin ve babası, e-sigaraların kız kardeşinin akciğerinde delik açmasından sadece birkaç hafta sonra korkunç olayların nasıl yaşandığını paylaştı. Genç bir kız olan Tazmin, kız kardeşinin neredeyse ölümüne yol açacak olmasına rağmen elektronik sigara kullanmaya devam ettiğini itiraf etti. Ancak birkaç hafta sonra elektronik sigara tıpkı kız kardeşi gibi onun da akciğerinde delik açtı.
The Sun'Da yer alan habere göre, cihazları henüz 13 yaşındayken kullanmaya başlayan Tazmin Blight, günde 50 sigaraya eşdeğer miktarda sigara içtiğini söylüyor. Mayıs ayında kız kardeşi Kyla'nın da aynı alışkanlıktan dolayı hastaneye kaldırılmasına rağmen durum böyleydi. Tazmin, Kyla'nın elektronik sigara kullanımı sonucu akciğerinde delik oluşması sonucu acil ameliyat geçirmesinden yedi hafta sonra, 29 Haziran'da akciğerinin çöktüğünü öğrendi.
Göğsünde sıkışma, sırtında ve omuzlarında ağrı hisseden 19 yaşındaki Tazmin, gaz kaçırdığını düşündü. Ancak babası Mark Blight, Kyla'nın yaşadıklarının ardından onu da hastaneye götürdü. Doktorlar, Tazmin'in akciğerinin tıpkı Kyla'nınki gibi söndüğünü söylediğinde baba ve kızı şok oldu. Genç kız şu anda ameliyata ihtiyacı olup olmadığını duymayı bekliyor.
17 yaşındaki Kyla da 11 Mayıs'ta sigara dumanının akciğerinde delik açması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Bir arkadaşının evinde yatılı olarak kaldığı sırada fenalaşıp mosmor olduğu ve neredeyse kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Beş buçuk saat süren acil bir operasyonla Kyla'nın akciğerinin bir kısmı alındı.
Kyla'nın aşırı elektronik sigara kullanımının (haftada 400 sigaraya eşdeğer) akciğerde küçük bir hava kabarcığının patlamasına neden olduğu düşünülüyor. Tazmin, elektronik sigarasını her zaman yanında taşıdığını ve altı yıl önce içmeye başladığını itiraf etti.
Tazmin, kız kardeşinden elektronik sigaraların tehlikelerini bizzat görmesine rağmen, aynı şeyin kendisine de olacağına asla inanmadığı için bunları kullanmaya devam etti. Ancak artık durmaya yemin ediyor. Her beş günde bir 10 ml'lik bir şişe elektronik sigara likiti tüketiyor ve bu da günde yaklaşık 50 sigara içmeye eşdeğer olan 600'e kadar nefes çekmesine olanak sağlıyor.