E-sigara içenler dikkat! Korkunç olay: İki kız kardeşin akciğerleri söndü! Hayatları kabusa döndü "Çocuklara yönelik pazarlıyorlar"

Tazmin, kız kardeşinden elektronik sigaraların tehlikelerini bizzat görmesine rağmen, aynı şeyin kendisine de olacağına asla inanmadığı için bunları kullanmaya devam etti. Ancak artık durmaya yemin ediyor. Her beş günde bir 10 ml'lik bir şişe elektronik sigara likiti tüketiyor ve bu da günde yaklaşık 50 sigara içmeye eşdeğer olan 600'e kadar nefes çekmesine olanak sağlıyor.