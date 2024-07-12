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    4. E-sigara içenler dikkat! Korkunç olay: İki kız kardeşin akciğerleri söndü! Hayatları kabusa döndü "Çocuklara yönelik pazarlıyorlar"

    E-sigara içenler dikkat! Korkunç olay: İki kız kardeşin akciğerleri söndü! Hayatları kabusa döndü "Çocuklara yönelik pazarlıyorlar"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.07.2024 14:03
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    İngiltere'de yaşayan bir aile resmen e-sigara kabusu yaşadı. Kızları Kyla'nın e-sigara içmesinden dolayı akciğerinde delik açılması ve hastanelik olmasından kısa bir süre sonra diğer kızları Tazmin'in de aynı sebepten dolayı akciğerinin sönmesi ve sağlık problemleri yaşamasının ardından baba Mark Blight hayatının şokunu yaşadı. Kızlarının iyileşmesi için gün sayan baba bir televizyon programına da katılarak aileleri bu konuda bilinçlendirmeye çalıştı.

    Tazmin ve babası, e-sigaraların kız kardeşinin akciğerinde delik açmasından sadece birkaç hafta sonra korkunç olayların nasıl yaşandığını paylaştı. Genç bir kız olan Tazmin, kız kardeşinin neredeyse ölümüne yol açacak olmasına rağmen elektronik sigara kullanmaya devam ettiğini itiraf etti. Ancak birkaç hafta sonra elektronik sigara tıpkı kız kardeşi gibi onun da akciğerinde delik açtı.

    Express

    E-SİGARA İÇENLER DİKKAT! KORKUNÇ OLAY

    İKİ KIZ KARDEŞ HASTANELİK OLDU

    İKİ KIZ KARDEŞ HASTANELİK OLDU

    The Sun'Da yer alan habere göre, cihazları henüz 13 yaşındayken kullanmaya başlayan Tazmin Blight, günde 50 sigaraya eşdeğer miktarda sigara içtiğini söylüyor. Mayıs ayında kız kardeşi Kyla'nın da aynı alışkanlıktan dolayı hastaneye kaldırılmasına rağmen durum böyleydi. Tazmin, Kyla'nın elektronik sigara kullanımı sonucu akciğerinde delik oluşması sonucu acil ameliyat geçirmesinden yedi hafta sonra, 29 Haziran'da akciğerinin çöktüğünü öğrendi.

    AKCİĞERLERİ SÖNDÜ

    AKCİĞERLERİ SÖNDÜ

    Göğsünde sıkışma, sırtında ve omuzlarında ağrı hisseden 19 yaşındaki Tazmin, gaz kaçırdığını düşündü. Ancak babası Mark Blight, Kyla'nın yaşadıklarının ardından onu da hastaneye götürdü. Doktorlar, Tazmin'in akciğerinin tıpkı Kyla'nınki gibi söndüğünü söylediğinde baba ve kızı şok oldu. Genç kız şu anda ameliyata ihtiyacı olup olmadığını duymayı bekliyor.

    NEREDEYSE KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU

    NEREDEYSE KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU

    17 yaşındaki Kyla da 11 Mayıs'ta sigara dumanının akciğerinde delik açması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Bir arkadaşının evinde yatılı olarak kaldığı sırada fenalaşıp mosmor olduğu ve neredeyse kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Beş buçuk saat süren acil bir operasyonla Kyla'nın akciğerinin bir kısmı alındı.

    Kyla'nın aşırı elektronik sigara kullanımının (haftada 400 sigaraya eşdeğer) akciğerde küçük bir hava kabarcığının patlamasına neden olduğu düşünülüyor. Tazmin, elektronik sigarasını her zaman yanında taşıdığını ve altı yıl önce içmeye başladığını itiraf etti.

    Tazmin, kız kardeşinden elektronik sigaraların tehlikelerini bizzat görmesine rağmen, aynı şeyin kendisine de olacağına asla inanmadığı için bunları kullanmaya devam etti. Ancak artık durmaya yemin ediyor. Her beş günde bir 10 ml'lik bir şişe elektronik sigara likiti tüketiyor ve bu da günde yaklaşık 50 sigara içmeye eşdeğer olan 600'e kadar nefes çekmesine olanak sağlıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sigara
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