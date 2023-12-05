Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı... Yeni gelin köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti

Bir gün önce evlenen 40'lı yaşlarındaki kadının kimliği açıklanmazken Bahamalar Kraliyet Polisi basın bülteninde, kadının bir erkek akrabasıyla birlikte Bahamalar'a seyahat ettiğini söyledi. Açıklamada, "Ön raporlar, kurbanın, bir erkek akrabasıyla birlikte, New Providence'ın batısındaki bir tatil yerinin arkasındaki sularda kıyı şeridinden kürek çekerek çıkarken köpek balığı saldırısına uğradığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.
Kıyı şeridinde kürek çeken ikiliye köpek balığının saldırdığını can kurtaran fark ederek onları kurtarmak için harekete geçti. Köpek balığının saldırdığı kadının vücudunun sağ bölgesinde ciddi travma olduğu belirtilirken polis yaptığı açıklamada tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.