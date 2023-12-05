Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı... Yeni gelin köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti

Kıyı şeridinde kürek çeken ikiliye köpek balığının saldırdığını can kurtaran fark ederek onları kurtarmak için harekete geçti. Köpek balığının saldırdığı kadının vücudunun sağ bölgesinde ciddi travma olduğu belirtilirken polis yaptığı açıklamada tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.