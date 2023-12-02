Evli lise öğretmeni 11 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkının ifşa edilmesinden sonra tutuklandı! "Sık sık arabamda buluşup cinsel ilişkiye giriyorduk"

Buluşmaları sırasında sık sık cinsel ilişkiye girdiğini ifade eden eski öğretmen çocuğun enerjisini koruyabilmesi için enerji içeceği ve soda verdiğini dile getirdi. Mahkemedeki ifadesinde Cranick, "Sık sık arabamda buluşuyorduk" ifadelerini kullandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Cranick, 11 yaşındaki öğrencisini bazen evine davet ettiğini de itiraf etti.