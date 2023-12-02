Evli lise öğretmeni 11 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkının ifşa edilmesinden sonra tutuklandı! "Sık sık arabamda buluşup cinsel ilişkiye giriyorduk"

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletindeki bir lise öğretmeni ve 11 yaşındaki öğrencisi hakkındaki yasak aşk iddialarının gündeme gelmesi ülkede geniş yankı uyandırdı. Law&Crime'ın iddiasına göre , 42 yaşındaki Alyson Cranick, çocuğun 2022'de gece geç saatlerde evinden gizlice dışarı çıkmasının ardından çocukla en az 14 kez buluştu.
Buluşmaları sırasında sık sık cinsel ilişkiye girdiğini ifade eden eski öğretmen çocuğun enerjisini koruyabilmesi için enerji içeceği ve soda verdiğini dile getirdi. Mahkemedeki ifadesinde Cranick, "Sık sık arabamda buluşuyorduk" ifadelerini kullandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Cranick, 11 yaşındaki öğrencisini bazen evine davet ettiğini de itiraf etti.
11 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuğun bir aile üyesine öğretmeniyle mesajlarını anlatması üzerine yasak aşk ortaya çıktı. Cranick'in kendisini cinsel ilişki için zorladığını ifade eden çocuk buluşmaları da kabul etti.
Polis, Cranick'in Salı günü iki cinsel saldırı ve üç kez bir çocuğa zarar verme riski nedeniyle teslim olduğunu söyledi. Çarşamba günü tutuklanan kadının öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldığı da ifade edildi.