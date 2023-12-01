Öldüğünü zannettiler! Morgun içindeki ceset torbasında nefes aldığı fark edildi... Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

MYNET-DIŞ HABERLER 90 yaşındaki Norma Silveira da Silva'nın 25 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 23.40 civarında Brezilya'daki Sao Jose Bölge Hastanesinde öldüğü açıklandı. Morga gönderilen kadının ölüm raporundan saatler sonra bile vücudunun sıcak olduğu ve nefes aldığı fark edildi.

YENİDEN VEFAT ETTİ

Norma'nın hâlâ hayatta olduğunun fark edilmesinden sonra yaşlı kadın hastanede yeniden tedavi altına alındı. Tüm tedavi yöntemlerine rağmen bir gün sonra 27 Kasım'ın erkek saatlerinde Norma vefat etti. O gün cenazesi yakıldı.

Norma için ailesine iki ölüm belgesi verildi. Yanlışlıkla yayınlanan ilk raporda enfeksiyondan öldüğü yazıyordu. Yerel basında çıkan haberlere göre, hastane yetkilileri, Brezilya Tıbbi Etik Komitesi ve Ölüm Komisyonu, kadının hayatta olmasına rağmen nasıl morga gönderildiğini araştırıyor.

"NEREDEYSE BOĞULARAK ÖLECEKTİ"

Norma'nın ceset torbasında bulunduğu anı anlatan kadın, "Torbayı açtığında çok zayıf nefes alıyordu. Bilinci yerinde olmadığı için yardım isteyemedi, nefes almaya çalıştı ama başaramadı. Yani, gece 23.40'tan diğer gece 1.30'a kadar çantanın içinde neredeyse boğularak ölüyordu" dedi.







