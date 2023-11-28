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    4. Kendisini hamile bırakamadığı için kocasını zehirleyerek öldürdü! 4 yıl sonra cinayetle övününce yakayı fena ele verdi

    Kendisini hamile bırakamadığı için kocasını zehirleyerek öldürdü! 4 yıl sonra cinayetle övününce yakayı fena ele verdi

    28.11.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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    2019 yılında Sebastiano Rosella Musico isimli bir adam hayatını kaybederken ölüm nedeni doğal nedenlere bağlanmıştı. Ancak 4 yıl sonra 37 yaşındaki eşi Loredana Graziano sevgilisine yıllarca önce işlediği cinayetle övününce yakalandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER İtalya'nın Sicilya kentinde 2019 yılında hayatını kaybeden Sebastiano Rosella Musico isimli bir adamın ölümü yeniden gündeme geldi. Musico'nun ölümü başlangıçta doğal nedenlere bağlansa da 37 yaşındaki eşi Loredana Graziano, sevgililerinden birisine kocasını öldürmekle övünmesi üzerine soruşturma yeniden başlatıldı. İkinci bir otopsi Sebastiano'nun aslında siyanürle zehirlenerek öldüğünü ortaya çıkarttı. Graziano tutuklanırken mahkemedeki itirafı kan dondurdu.

    30 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

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    Mahkemedeki ifadesinde Graziano kocasını sıkıcı hayatı ve kocasının onu hamile bırakma konusundaki görünür yetersizliği nedeniyle öfkelenerek onu öldürdüğünü itiraf etti. Graziano, kendisine verilen 30 yıllık hapis cezasına itiraz etmişti. Ancak yerel basında çıkan haberlere göre, 25 Kasım'da Yargıtay onun itirazını reddetti ve parmaklıklar ardındaki cezasını onayladı.

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    Graziano, isimsiz bir sevgiliden hamile kaldı ve ev hapsine alındı. Şimdi, temyiz başvurusu başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, İtalyan yasalarına göre hapis cezası, oğlu resmi olarak üç yaşına gelene kadar ertelendi. Graziano'nun ayrıca ölen kocasının ailesine 140.000 Euro (yaklaşık 4 milyon 433 bin TL) tazminat ödemesine de karar verildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet zehirlenme Sicilya
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