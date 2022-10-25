Fenomen isim Apollonia Llewellyn sosyal medyanın limitlerini zorladı! Bluzu küçük geldi, yetmedi eteğini kasığından sıyırdı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ünlenmeyi başaran fenomen isim hayranlarıyla sıklıkla fotoğraflarını paylaşıyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Apollonia Llewellyn cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadan genellikle iç çamaşırlı ve dekolteli kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaşan Llewellyn, olumsuz eleştirilere meydna okurcasına kahverengi etek ve bluz takımıyla poz verdi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medyada iç çamaşırı kullanmayı tercih etmediği bir etek bluz takımıyla sevenlerini selamlayan Llewellyn gönderisine, “Kahvrengi şeyler” notunu ekledi.

Bluzunun üst kısmı küçük gelen ve eteğini kasıklarından aşağı doğru sıyıran Llewellyn’in gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini yorum yağmuruna tutarken Llewellyn’in güzelliğini öven yorumlarda hem fikir oldular.