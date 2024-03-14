Gala tarzından sonra sokak tarzı da olay oldu! Kristen Stewart bakana bir daha baktırdı

Alacakaranlık film serisinde hayat verdiği 'Bella' karakteri ile hafızalara kazınan Kristen Stewart son olarak yeni filminin galasındaki tarzıyla gündem olmuştu.
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Başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına altına bir şey giymeden katılan ünlü ismin cesur tarzı çok konuşulmuştu.
Gecede frikik vermeyi umursamayan Kristen Stewart şimdi de sokak tarzı ile gündem oldu.
Mini eteği ve jartiyer çorabı ile dikkat çeken ünlü oyuncu cesur kombinini file sütyeni ve deri ceketi ile tamamladı.
CESUR TARZINA YORUM YAĞDI
Bakanın bir daha baktığı ünlü isme sosyal medyada; 'Yine çok cesur', 'Fazla cesursun' gibi yorumlar yapıldı.
Uzun uzun zaman sonra yeniden ortalarda görünmeye başlayan Kristen Stewart, Alacakaranlık film serisinde hayat verdiği Bella karakteri ile dünya çapında üne kavuşmuştu.