'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! 'Bir önceki hayatımda sultan çıktım' dedi sosyal medyadan yorum yağdı

TikTok'tan paylaşım yapan 'keskinsule' isimli bir kullanıcı geçmişe dönme meditasyonu yaptığı anları anlattı. 'Bir önceki hayatımda sultan çıktım' notuyla paylaştığı gönderisinde Keskin, anlamlandıramadığı bir şekilde özel bir zaman dilimine karşı bir ilgisi olduğunu dile getirdi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Meditasyonu en başında korktuğu için yapamadığını dile getiren Şule Keskin, "Ben dünden beri korkudan yapamadım aslında. Başıma bir şey gelir diye çok korktum. Bayağı da bir araştırdım ve yapmaya karar verdim. Bu sabah yaptım. Başım çok ağrıyor hızlıca anlatacağım. Meditasyona başladığınızda her şeyi kafanızdan silmeniz gerekiyor. Ben başladığım gerçekten kendimi başka bir yerde konumlandırmadım. İlk önce kendimi sahilde hayal ettim. Herkes sandala binerken çok zorlanmış ben denize düşerken çok zorlandım. Yaklaşık 50 dakikalık bir video. 25. dakikasından sonra isteseniz de gözünüzü açamayacak bir noktaya geliyorsunuz ve tamamen komutlara göre ilerliyorsunuz" diyerek önceki hayatında Safiye Sultan olduğunu iddia ettiği hikayesini anlatmaya başladı.