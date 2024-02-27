Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! 'Bir önceki hayatımda sultan çıktım' dedi sosyal medyadan yorum yağdı

    'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! 'Bir önceki hayatımda sultan çıktım' dedi sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 08:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta son dönemde özellikle geçmişe dönme meditasyonu olarak bilinen bir akım gündeme geldi. Meditasyon sayesinde geçmiş hayatlarına gittiklerini iddia eden kullanıcılardan bir tanesi kendisinin Osmanlı padişahı III. Murad'ın eşi Safiye Sultan olduğunu iddia edince sosyal medyada gündem oldu.

    TikTok'tan paylaşım yapan 'keskinsule' isimli bir kullanıcı geçmişe dönme meditasyonu yaptığı anları anlattı. 'Bir önceki hayatımda sultan çıktım' notuyla paylaştığı gönderisinde Keskin, anlamlandıramadığı bir şekilde özel bir zaman dilimine karşı bir ilgisi olduğunu dile getirdi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    1

    Meditasyonu en başında korktuğu için yapamadığını dile getiren Şule Keskin, "Ben dünden beri korkudan yapamadım aslında. Başıma bir şey gelir diye çok korktum. Bayağı da bir araştırdım ve yapmaya karar verdim. Bu sabah yaptım. Başım çok ağrıyor hızlıca anlatacağım. Meditasyona başladığınızda her şeyi kafanızdan silmeniz gerekiyor. Ben başladığım gerçekten kendimi başka bir yerde konumlandırmadım. İlk önce kendimi sahilde hayal ettim. Herkes sandala binerken çok zorlanmış ben denize düşerken çok zorlandım. Yaklaşık 50 dakikalık bir video. 25. dakikasından sonra isteseniz de gözünüzü açamayacak bir noktaya geliyorsunuz ve tamamen komutlara göre ilerliyorsunuz" diyerek önceki hayatında Safiye Sultan olduğunu iddia ettiği hikayesini anlatmaya başladı.

    İlginizi Çekebilir

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

     Müstehcen yıldızın şüpheli ölümü! Taciz iddiaları gündemdeydi

    Müstehcen yıldızın şüpheli ölümü! Taciz iddiaları gündemdeydi

     Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

     Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

     Öyle bir yerde göğüslerini gösterdi ki... Aranan listesinde

    Öyle bir yerde göğüslerini gösterdi ki... Aranan listesinde

    youtube

    "SAFİYE MELİKE DİYE SESLENDİLER"

    Meditasyon sırasında 'Evine git' komutu geldiğinde bir anda kendisini sarayda bulduğunu söyleyen Keskin, "Ben gözümü açtığımda kendimi uzun saçlı, beyaz tenli, üzerimde zengin kıyafeti olan tarihi bir zaman diliminde gördüm. Osmanlı zamanıydı bu. Meditasyon bana 'Evine git' dediğinde kendimi sarayda buldum. Sarayda bana 'Safiye Melike' diye seslendiler. O zamandan bana saçma gelen şey yanımda bir kedi vardı. O zamanlarda saraylarda kedi beslenmiyor diye biliyordum. Bu beni çok şaşırtmıştı."dedi.
    Hürrem Sultan'a büyük bir hayranlık beslendiğini ve karakter olarak kendisine benzettiğini söyleyen Keskin, "Yıllardır çevremdeki herkes bilir. Nereye gidersem gideyim beni en mutlu eden yer Topkapı Sarayı'dır. Aynı zamanda Osmanlı'dan kalan müzelere, yapılara girdiğimde gerçekten kendimi evimde gibi hissederim. Aşırı derece bir Hürrem hayranlığım var. Kendime gerçekten çok yakın hissediyorum. Belki de bundan kaynaklı bilmiyorum. Meditasyon beni doğru yere götürdüyse Hürrem'in gelinin gelini oldum. Sultanlıktan nerelere düşmüşüm" diye konuştu.
    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Keskin'in paylaşımının sonrasında olayı yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kesinlikle bir terapiye ihtiyacı var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ciddi ciddi anlatmasına kaç puan?" yorumunu yaptı.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya meditasyon geçmiş hayat
    En Çok Okunan Trend Haberler
    'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

    'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

    Adana'da genç kızı babası vahşice katletti

    Adana'da genç kızı babası vahşice katletti

    AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

    AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

    Aracın dışına çıkıp trafikte öpüştüler

    Aracın dışına çıkıp trafikte öpüştüler

    Öfkeli grup zavallı kadını bir köşede kıstırdı...

    Öfkeli grup zavallı kadını bir köşede kıstırdı...

    Tefeci borcunu ödemeyi reddeden sevgilisini canice katletti

    Tefeci borcunu ödemeyi reddeden sevgilisini canice katletti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.