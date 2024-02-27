'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! 'Bir önceki hayatımda sultan çıktım' dedi sosyal medyadan yorum yağdı

TikTok'tan paylaşım yapan 'keskinsule' isimli bir kullanıcı geçmişe dönme meditasyonu yaptığı anları anlattı. 'Bir önceki hayatımda sultan çıktım' notuyla paylaştığı gönderisinde Keskin, anlamlandıramadığı bir şekilde özel bir zaman dilimine karşı bir ilgisi olduğunu dile getirdi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Meditasyonu en başında korktuğu için yapamadığını dile getiren Şule Keskin, "Ben dünden beri korkudan yapamadım aslında. Başıma bir şey gelir diye çok korktum. Bayağı da bir araştırdım ve yapmaya karar verdim. Bu sabah yaptım. Başım çok ağrıyor hızlıca anlatacağım. Meditasyona başladığınızda her şeyi kafanızdan silmeniz gerekiyor. Ben başladığım gerçekten kendimi başka bir yerde konumlandırmadım. İlk önce kendimi sahilde hayal ettim. Herkes sandala binerken çok zorlanmış ben denize düşerken çok zorlandım. Yaklaşık 50 dakikalık bir video. 25. dakikasından sonra isteseniz de gözünüzü açamayacak bir noktaya geliyorsunuz ve tamamen komutlara göre ilerliyorsunuz" diyerek önceki hayatında Safiye Sultan olduğunu iddia ettiği hikayesini anlatmaya başladı.
"SAFİYE MELİKE DİYE SESLENDİLER"
Meditasyon sırasında 'Evine git' komutu geldiğinde bir anda kendisini sarayda bulduğunu söyleyen Keskin, "Ben gözümü açtığımda kendimi uzun saçlı, beyaz tenli, üzerimde zengin kıyafeti olan tarihi bir zaman diliminde gördüm. Osmanlı zamanıydı bu. Meditasyon bana 'Evine git' dediğinde kendimi sarayda buldum. Sarayda bana 'Safiye Melike' diye seslendiler. O zamandan bana saçma gelen şey yanımda bir kedi vardı. O zamanlarda saraylarda kedi beslenmiyor diye biliyordum. Bu beni çok şaşırtmıştı."dedi.
Hürrem Sultan'a büyük bir hayranlık beslendiğini ve karakter olarak kendisine benzettiğini söyleyen Keskin, "Yıllardır çevremdeki herkes bilir. Nereye gidersem gideyim beni en mutlu eden yer Topkapı Sarayı'dır. Aynı zamanda Osmanlı'dan kalan müzelere, yapılara girdiğimde gerçekten kendimi evimde gibi hissederim. Aşırı derece bir Hürrem hayranlığım var. Kendime gerçekten çok yakın hissediyorum. Belki de bundan kaynaklı bilmiyorum. Meditasyon beni doğru yere götürdüyse Hürrem'in gelinin gelini oldum. Sultanlıktan nerelere düşmüşüm" diye konuştu.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Keskin'in paylaşımının sonrasında olayı yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kesinlikle bir terapiye ihtiyacı var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ciddi ciddi anlatmasına kaç puan?" yorumunu yaptı.